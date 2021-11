Polizei Mutmaßliche Einbrecherinnen laufen der Polizei in die Arme

Oberhausen. Wie wichtig aufmerksame Zeuginnen und Zeugen sind, zeigt dieser Fall von der Grenzstraße. Drei Verdächtige konnten ihren Tatplan nicht ausführen.

Drei mutmaßliche Einbrecherinnen sind an der Grenzstraße der Polizei Oberhausen direkt in die Arme gelaufen.

Das ist vor allem der vorbildlichen Reaktion einer aufmerksamen Anwohnerin zu verdanken, die am Donnerstag, 4. November, die drei verdächtigen Frauen beim Hantieren an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Grenzstraße beobachtete.

Die Zeugin alarmierte sofort per Notruf 110 die Polizei, blieb am Telefon und berichtete fortlaufend weiter, bis die Polizisten eingetroffen waren. Die drei vermummten Frauen hatten unterdessen mit einem Werkzeug die unverschlossene Eingangstür des Hauses geöffnet und sich so unberechtigt Zugang zum Treppenhaus des dreieinhalbgeschossigen Gebäues verschafft.

„Schmiere“ gestanden

Dann gingen die drei Tatverdächtigen arbeitsteilig vor: Eine Frau stand auf dem untersten Treppenabsatz „Schmiere“, während ihre zwei Komplizinnen sich eine Wohnungstür aussuchten. Lautes Knarzen und das Geräusch von splitterndem Holz ließen auf die Verwendung eines mitgebrachten Werkzeuges schließen.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren zwischenzeitlich vor dem Mehrfamilienhaus in Stellung gegangen. Durch die typischen Geräusche alter Holztreppenhäuser waren mittlerweile auch andere Nachbarn auf das Trio aufmerksam geworden, woraufhin die Frauen flüchteten – und dabei von den bereits wartenden Polizisten abgefangen wurden.

