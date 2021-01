Mutmaßliche Dealerin offenbart traurige Lebensgeschichte

Oberhausen/Duisburg Eine 35-Jährige muss sich vor Gericht verantworten, weil sie Heroin geschmuggelt haben soll. Am ersten Prozesstag legt sie ein Geständnis ab.

Wegen Drogenschmuggels steht eine 35 Jahre alte Frau vor dem Landgericht Duisburg. Sie war am 26. August 2020 in Oberhausen von der Polizei erwischt worden. In einer Radkappe ihres Autos versteckt fanden die Ordnungshüter vier Kilogramm Heroin.

Die Autobahnpolizei hatte zuvor einen Hinweis darauf erhalten, dass die Frau, die zur Tatzeit in einem Frühstückshotel in Oberhausen wohnte, eine größere Menge harter Drogen aus den Niederlanden eingeschmuggelt hatte. Als sie angehalten wurde, hatte die 35-Jährige die Tat sofort zugegeben. Vor Gericht wiederholte sie ihr Geständnis und offenbarte dabei eine tragische Lebensgeschichte.

Traum platzt in der Hochzeitsnacht

In Afghanistan aufgewachsen hatte die junge Frau sich schon lange mit dem Gedanken getragen, ihr Heimatland zu verlassen, um Krieg und dem Schreckensregime der Taliban zu entkommen. 2003 nahm sie das Angebot einer in Deutschland lebenden Tante an, deren Sohn zu heiraten. Doch der Traum von einem sorgenfreien Leben platzte schon in der Hochzeitsnacht, als der Gatte mit seiner bisherigen Lebensgefährtin davon zog.

Die Schwiegereltern, so berichtete es die Angeklagte, missbrauchten die junge Frau jahrelang als billige Haushaltskraft. Doch mit viel Ehrgeiz habe sie es geschafft, sich auf eigene Füße zu stellen: Sie lernte Deutsch, holte einen Schulabschluss nach, machte eine Ausbildung und ließ sich scheiden.

Eigener Obst- und Getreidehandel

Lange Zeit sei sie geschäftlich erfolgreich gewesen, handelte mit Obst und Getreide, das sie aus Pakistan und Afghanistan importierte. Sie war so viel unterwegs, dass sie ihre eigene Wohnung in Hamburg kündigte und fortan in Frühstückshotels wohnte.

Eine Bombe, die ein Lagerhaus in Kandahar traf, habe sie dann aber ruiniert. Noch einmal schaffte sie zwar einen wirtschaftlichen Neuanfang. Doch dann kam Corona. In größten finanziellen Schwierigkeiten lernte sie einen jungen Afghanen kennen. Sie glaubte an die große Liebe. Doch es stellte sich heraus, dass der Mann mit Drogen handelte und auch sie in seine Geschäfte ziehen wollte.

Mehrjährige Gefängnisstrafe droht

Als sie Bedenken hatte, soll er ihre Familie bedroht haben. Sie gab nach. „Auch der Mann, bei dem ich in Holland die Drogen abholte, drohte, er wisse, wo meine Familie wohne. Ich konnte keinen Rückzieher mehr machen.“

Seit dem 26. August 2020 sitzt die 35-Jährige in Untersuchungshaft. Da es sich bei Heroin um eine harte Droge mit höchstem Suchtfaktor handelt, droht ihr eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Ein Urteil soll am 18. Januar gesprochen werden.