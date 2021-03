Musiktherapeutin für Frühgeborene: Summend zu mehr Gewicht

Oberhausen. Sanfte Klänge und leises Summen: Wie es eine Musiktherapeutin in Oberhausen schafft, Frühgeborenen zu mehr Gewicht zu verhelfen.

Mit sanften Klängen und leisem Summen hilft eine Musiktherapeutin den Frühgeborenen auf der Kinderintensivstation im Evangelischen Krankenhaus Oberhausen (EKO), sich zu entspannen. Silke Beyermann streicht mit ihren Fingern über die Seiten ihres Monochords. Leise summend steht sie in einem Patientenzimmer auf der Kinderintensivstation des EKO, wie das Krankenhaus selbst in einer Pressemitteilung schreibt. Beyermann spielt für eine Mutter und deren Tochter Marie. Das Mädchen musste in der 24. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Für Eltern und Kind ein traumatisches Ereignis.

„Ich möchte den Eltern dabei helfen, ihr Ohnmachtsgefühl sowie ihre Sorgen und Ängste in positive Gedanken und Gefühle umzuwandeln“, erzählt die Musiktherapeutin. Deshalb ist sie trotz Corona auf der Station – natürlich nur mit Schutzkleidung und Mund-Nasen-Schutz. Sie weiß: Junge Familien erleben gerade in der aktuellen Zeit auch durch die Corona-Schutzmaßnahmen eine besondere Belastung.

Alle zwei Wochen bei Mutter und Kind

Alle zwei Wochen musiziert Silke Beyermann für die Kleinsten oder für Eltern und Kind. Baby Marie „känguruht“ : Sie liegt unter einer wärmenden Decke auf dem freien Oberkörper ihrer Mutter. „Die Musik unterstützt einen regelmäßigen Herzschlag und damit einen stabilen Sauerstoffgehalt im Blut des Kindes“, erklärt Dr. Hassan Issa, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche.

„Wir fördern die engen familiären Kontakte, um das Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit der Familie zu stärken.“ Die Monitore, an denen Marie weiterhin angeschlossen ist, zeigen, dass sie sich tatsächlich entspannt. Dieses Gefühl aber wirke sich auch positiv auf die Gewichtszunahme und die kognitive Entwicklung des Kindes aus, sagt Issa. Finanziert wird die Musiktherapie von der Förderinitiative krankes Kind e.V. (FinkK).