Die Musik-Sommer-Nacht in Oberhausen hat am Freitag mit einem gut besuchten Schlagerabend auf dem Sapo-Platz begonnen - am Samstag geht es mit sieben Bühnen weiter.

Innenstadt-Festval Musik-Sommer-Nacht in Oberhausen: Das kostet der Becher Bier

Oberhausen. Bei der Musik-Sommer-Nacht in Oberhausen gilt ein gemeinschaftliches Pfand-System. Den besten Ausblick haben Besucher in einer Rooftop-Bar.

Die Musik-Sommer-Nacht geht munter weiter: Am Samstag, 9. Juli 2022, wollen 14 Bands an sieben Spielorten Tausende Fans von launiger Live-Musik in die Oberhausener Innenstadt locken.

Dass die Besucher in der Regel nicht an einer Bühne ausharren, sondern je nach Interesse munter wechseln, kennen die Fans der Innenstadt-Sause. Wer sein Bier oder die Cola aber noch nicht ausgetrunken hat, musste in der Vergangenheit schon einmal knifflige Pfandregeln einhalten.

Musik-Sommer-Nacht in Oberhausen: Einfache Pfandregel

Das haben die Macher vereinfacht und bereits bei der letzten Festival-Ausgabe 2019 ausprobiert. Die Getränke werden darum erneut bei den teilnehmenden Kneipen und Restaurants in einheitlichen Hartplastik-Bechern ausgegeben. Für die Festival-Becher ist dann ein Euro Pfand fällig.

Der Vorteil: Der leere Becher kann im „Uerige Treff“ am Friedensplatz, „Alten Hut“ an der Elsässer Straße oder „Gdanska“ am Altmarkt gleichermaßen zurückgegeben werden - egal, vor welcher Bühne die Humpen erworben wurden.

Auf die Suche nach der preisgünstigsten Kneipe müssen Besucher der Musik-Sommer-Nacht ebenfalls nicht gehen. Der 0,3-Liter-Becher mit Gerstensaft oder Softdrink soll bei allen Gaststätten der Musik-Sommer-Nacht zur Zeit der Veranstaltung einheitlich 3,50 Euro kosten. Ausgeschenkt wird das jeweilige Stammbier der Kneipe. Für den Becher Wasser wird 3 Euro aufgerufen.

Musik-Sommer-Nacht in Oberhausen: Zwei Tage, 21 Bands

Geheimtipp: Sozusagen über den Bühnen schweben können Besucher in einer Roof-Top-Bar auf dem Dach des Arthotel Ana (vormals: Kaufhof), die zur Musik-Sommer-Nacht an der Paul-Reusch-Straße 38 ebenfalls öffnen wird.

Der Samstag bietet viel Cover-Rock mit Bands wie Time, Mr. Most Money Man, Grubenrock, Redline und Golden Generation. Es gibt Programm auf sieben Bühnen zwischen 18 und 24 Uhr. Der Eintritt ist vor den Open-Air-Bühnen überall frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen