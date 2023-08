Es rockt die Musik-Sommer-Nacht: Das Innenstadt-Festival öffnet in Oberhausen erstmals an zwei Tagen gleich alle Open-Air-Bühnen.

Innenstadt-Festival Musik-Sommer-Nacht 2023 in Oberhausen: Das ändert sich

Oberhausen. Zwei Tage Musik-Sommer-Nacht und einige Veränderungen: Wir stellen Neuerungen der beliebten Gratis-Musikfete in der Oberhausener Innenstadt vor.

Umsonst und draußen! Das gibt es nicht nur am kommenden Wochenende, 11. und 12. August, bei „Olgas Rock“ im Osterfelder Olga-Park, sondern auch zwei Wochen später am Freitag, 25., und Samstag, 26. August, in der Innenstadt von Oberhausen. Die Musik-Sommer-Nacht macht es möglich.

Im Vorfeld war es verblüffend still um die beliebte Freiluft-Sause. Das soll sich nun ändern. Das City-Festival möchte sich munterer denn je zeigen. Dazu tragen etliche Neuerungen bei. Das Konzert-Label „Indie Radar Ruhr“ ist erstmals der Organisator zwischen Kneipen und Open-Air-Bühnen. Dessen Planer Maximilian Janetzki ist sich sicher: „Das wird die größte Musik-Sommer-Nacht aller Zeiten!“

Musik-Sommer-Nacht 2023: Erstmals öffnen Freitag alle Bühnen

Diese Prognose stützt sich vornehmlich auf die Dauer des Programms. Denn zum ersten Mal öffnen schon am Freitag alle teilnehmenden Gastronomen ihre Live-Bühne. Der erste Festivaltag am Freitag ist bekanntlich erst vor vier Jahren hinzugekommen. Zur Premiere allerdings zunächst nur auf dem Saporischschja-Platz und Altmarkt. Diesmal gibt es früh die volle Musik-Power - jedenfalls zwischen 18 und 22 Uhr.

Der Samstag, 26. August, bleibt der Haupt-Tag mit eifrig beschallenden Bühnen von 18 bis 24 Uhr. Zu den wichtigen Neuerungen gehören: Zwei Bühnen ziehen um. Die Elektro-Stage der Home-Bar, mit elektronischer DJ-Musik an der Lothringer Straße, kam im vergangenen Jahr besonders gut an. Nun zieht die Bühne auf die Marktstraße.

Dazu mischen neben der Home-Bar noch das Restaurant La Maddalena und Café Fave mit. Der genaue Standort für „Home-Bar & Friends“ ist noch offen. Ein Kandidat ist der Eduard-Berg-Platz neben dem Café Extrablatt. Auch die Ecke Elsässer Straße und Marktstraße ist denkbar.

Dies ist möglich, weil an beiden Ecken weitere Änderungen feststehen: Die Bühne von Mr. Most Money Man rückt von der Marktstraße weiter auf die Elsässer Straße und wird diesmal vor Uhren Schmiemann abrocken. Das Café Extrablatt wird wiederum erstmals keine eigene Bühne bereitstellen.

Musik-Sommer-Nacht 2023: Nockrock kehren auf Sapo-Platz zurück

Friedensplatz (Uerige Treff), Altmarkt (Gdanska), Elsässer Straße (Alter Hut) und Saporischschja-Platz (Restaurant und Café Kult) bleiben an Bord. Auf dem Sapo-Platz müssen Fans auf die Schlagerparty vom Freitag verzichten. Dafür beschäftigt sich die angesagte Cover-Band „Just Floyd Project“ mit Hits der englischen Rocklegende Pink Floyd.

Zudem gibt eine von Fans geforderte Rückkehr: Die Männer von Nockrock sind an gewohnter Stelle wieder mit dabei. Im vergangenen Jahr setzten die Musiker um Sänger Nockes wegen einer Doppelbuchung aus.

Die Navigation zwischen den Bühnen und der Fußweg vom Hauptbahnhof zur Feiermeile soll für Auswärtige und Neulinge einfacher werden. Die Veranstalter wollen 25 rund vier Meter hohe Wegweiser-Fahnen aufstellen. Als Bier landet an den teilnehmenden Bühnen einheitlich König Pilsener oder Bitburger Pils in den Bechern. Der 0,3-Liter-Becher mit Bier wird zur Musik-Sommer-Nacht 3,50 Euro kosten.

Das Oberhausener Kneipen- und Musikfestival Musik-Sommer-Nacht bleibt trotz vieler Veränderungen einer Linie treu: Eintritt müssen die Musik-Fans nicht bezahlen.

Fans können nach eigenem Musik-Geschmack zwischen den Open-Air-Bühnen wechseln. Das Gelände wird nicht abgesperrt. Einlass-Bändchen gibt es folglich ebenfalls nicht.

