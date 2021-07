Musik-Sommer: Kult-Kneipe Gdanska startet Konzertreihe

Oberhausen. Biergarten, Sommersonne und Musik: Die Oberhausener Kult-Kneipe Gdanska lädt ab Freitag zu Open-Air-Konzerten in der Innenstadt.

Ein Sommer voller Musik – davon träumten viele im vergangenen Corona-Winter. Die polnische Kult-Kneipe Gdanska will den Traum nun in Erfüllung gehen lassen. Ein buntes Programm von coolem Modern Jazz bis zu verrückten Schlagerinterpretationen erwartet die Besucher auf der Außenbühne am Altmarkt. Viele neue Projekte und CDs, entstanden in der Zeit des Lockdowns, werden dem ausgehungerten Publikum in der beliebten Reihe „Jazz-Karussell“ vorgestellt. Der Eintritt ist frei.

Eigenkompositionen mit Piano und Kontrabass

Stefan Werni am Kontrabass. Am 23. Juli ist er zu Gast im Gdanska. Foto: Gdanska

Am Freitag, 23. Juli, steht das Duo „Masuch & Werni“ auf der Bühne am Altmarkt. Daniel Masuch am Piano und Stefan Werni am Kontrabass spielen lyrischen Modern Jazz in der Tradition von Pianisten wie Bill Evans und Keith Jarrett, welche ebenfalls häufig in eng verwobenen Duo-Besetzungen zu hören waren. Der musikalische Dialog der beiden Musiker entfaltet sich dabei vornehmlich in ihren Eigenkompositionen, mit welchen sie ihr Publikum in ihren Bann ziehen wollen, werben die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Am Samstag, 24. Juli, ertönen Crossover, Jazz und Klassik mit dem Trio „The Erwin“. Hinter den Namen Miroslaw Tybora (Akkordeon), Eric Richards (Kontrabass) und Philip Staege (Schlagzeug) verbergen sich drei Musiker aus drei Ländern, Polen, England und Deutschland, die sich gemeinsam in den musikalischen Kulturen von Swing, Jazz, Chanson, Sinti- und Roma-Musik sowie Klassik zu Hause fühlen.

Am Samstag, 31. Juli, ist die Oberhausenerin Eva Kurowski mit „Eva & die schrägen Vögel“ zu Gast im Gdanska. Der Zusammenschluss dieser drei (Eva Kurowski - Gesang, Tom Lorenz -Vibraphon, Alex Morsey - Kontrabass) für ein spontanes Projekt der Reihe „Kulturkucken“ hat sich als Glücksgriff für die Musiker erwiesen, meinen die Programm-Macher. Die Gäste dürfen sich auf selbst geschriebene Jazz-Chansons mit überraschend humorvollen Texten, schmeichelnd flirrende Vibraphon-Klänge und eine virtuose, tiefe Bass-Basis freuen.

Am Freitag, 27. August, gibt es fröhliche Partystimmung mit Dian Pratiwi und Jan Bierther. Die in Indonesien aufgewachsene Sängerin Dian Pratiwi sprudelt laut Kritiker nur so vor Energie – mit Scat-Gesang, Jazz-Standards und Soulmusik. Mit Gitarrist Jan Bierther präsentiert sie ihre gemeinsame CD „My funny Valentine“.

Eine Reservierung wird empfohlen Die Sommerkonzerte des Jazz-Karussells beginnen immer um 19.30 Uhr. Die Veranstalter empfehlen eine Tisch-Reservierung auf www.gdanska.de. Für die Künstlerinnen und Künstler werden Spenden gesammelt. Ab Oktober, so hofft Jazz-Karussell-Macherin Eva Kurowski, sollen die Konzerte der beliebten Reihe wieder wie gewohnt donnerstags im Saal des Gdanska weitergehen.

Wenn am Samstag, 28. August das „Romano-Schubert-Quartett“ aufspielt (Romano Schubert - Tenorsaxophon, Walfried Böcker - Kontrabass, Stefan Michalke - Piano, Steffen Thormählen - Schlagzeug), werden die gespielten Melodien vielfach wie alte Bekannte klingen. Sie kommen mal fröhlich und tänzerisch daher und münden bisweilen rasant in ekstatischem Modern Jazz. Dann wiederum mischen sich Swing, kammermusikalische und balladenhafte Töne hinein.

Multi-Instrumentalist Matthias Schriefl steht gleich zwei Mal auf der Bühne

Gleich zwei Mal präsentiert das Jazz-Karussell den verrückten Allgäuer Trompeter und Multi-Instrumentalisten Matthias Schriefl – zu einem Nachholkonzert mit seinem urigen Beethoven-Programm und einem wahrhaftigen Schlager-Spektakel. Am Samstag, 11. September, heißt es Jazz, Jam & Beethoven mit Matthias Schriefl (Trompete, Flügelhorn, Euphonium, Horn, Tuba, Alphorn, Ophicleide, Pikkolotrompete, Gesang), Johannes Bär (Tuba, Posaune, Euphonium, Trompete, Flügelhorn, Pikkolotrompete, Alphorn, Beatbox, Gesang), Gregor Bürger (Fagott, Tenorsaxofon, Klarinette, Bassklarinette, Baritonsaxofon, Gesang), Peter Heidl (Flöte, Altflöte, Piccolo, Tenorsaxofon, Klarinette, Gesang), Florian Trübsbach (Altsaxofon, Flöte, Klarinette, Altklarinette, Oboe, Piccolo, Schwegel, Zitter, Viola, Gesang), Sebastian Merk (Gitarre, Schlagzeug, Analoge Synthesizer) und Alex Morsey (Kontrabass, Tuba, Sousaphon, Gesang).

Am Samstag, 18. September, steigt die Schlagerparty mit neuen Interpretationen bekannter deutschsprachiger Hits. Von Caterina Valente über Roy Black bis David Hasselhoff wird nichts ausgelassen und auf humorvolle Art neu interpretiert. Neben Schriefl und der Sängerin Sandra Klinkhammer spielen an diesem Abend der Schlagzeuger und Sänger Philipp Zdebel sowie der Multi-Instrumentalist Simon Rummel (Klavier, Keyboard, Bratsche, Euphonium und Gesang).

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

+++Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Oder den schönsten Biergarten? Der neue Gastro-Newsletter gibt Antworten. Und enthält zusätzlich jede Menge News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet. Hier kostenlos anmelden!+++

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen