Music Circus und Blue Moon: Das müssen Besucher beachten

Schon zum T-Club-Revival 2019 wurden in der Turbinenhalle Oberhausen verblichene Erinnerungen aufgefrischt: Zum Tanz in den Mai (Sonntag, 30. April) füllt sich die Tanzfläche mit bekannten Kulissen.

Oberhausen. Tanzflächen, Getränke, Lageplan: Die Revival-Planer von Music Circus, Old Daddy und Blue Moon verraten Details zum Tanz in den Mai in Oberhausen.

Wer nicht getrödelt hat, tanzt bald ordentlich ab: 4000 Ticketbesitzer des heiß erwarteten Mega-Revivals von Music Circus Ruhr, Blue Moon und Old Daddy können sich am Sonntag, 30. April, in der Turbinenhalle Oberhausen ins Getümmel stürzen. Kurzentschlossene haben dagegen das Nachsehen: Karten sind ausverkauft.

Nun verraten die Macher neue Details, wie die Sause zum Tanz in den Mai ab 20 Uhr ablaufen wird. Am Haupteingang zur Turbinenhalle (Parkplatz, Lipperfeld) und Kulttempel (Eingang, Mülheimer Straße) erhalten die Kartenbesitzer gegen Vorlage des Tickets ein Einlassbändchen.

Music Circus Ruhr, Old Daddy und Blue Moon: Einlass mit Zugangsbändchen

Damit können die Nachtschwärmer die Fetenlokalitäten wechseln. In der Turbinenhalle feiern Fans von Music Circus Ruhr und Blue Moon ab. Im Kulttempel beschallt die Old-Daddy-Area. Der Einlass ist ab 34 Jahren gestattet, bei der Bändchenvergabe wird laut Veranstalter darauf geachtet.

Bezahlt werden Getränke in der Turbinenhalle nicht mit einer Papier-Verzehrkarte, sondern mit Wertbons. Diese können im Foyer an einer Bonkasse gegen Bargeld oder per EC-Karte gekauft werden. Ein 0,4-Liter-Bier König-Pilsener kostet 4 Euro. Die Macher wollen echte Gläser einsetzen, für die 2 Euro Pfand fällig werden. Die Pfandrückgabe befindet sich ebenfalls im Foyer. In der Turbinenhalle sollen zeitgleich mehr als zehn Theken öffnen.

Music Circus Ruhr, Old Daddy und Blue Moon: 2300 Garderobe-Schließfächer

Die Turbinenhalle 1 (Eingang, links) verwandelt sich sozusagen zum Hauptzelt. Dort ist die Manege aus dem Music Circus aufgebaut. Im hinteren Hallen-Bereich, dem heutigen T-Club, öffnet der Tiger-Käfig samt Cocktailbar. Die Bühne wird bestuhlt. DJs legen Hits von damals auf: Rock, Pop, 80er- und 90er-Jahre. Hier vermischt sich Music Circus und Blue Moon. DJs von früher wie George, Christoph und Jörg sind am Start.

Im Steffys (ehemaliger T-Club: Eingang, rechts) öffnet das „Nebenzelt“ mit Querbeet-Hits. Als Schmankerl beschallt im kleinen Cosmo (Halle 1, oben) eine Rave-Area mit Elektro-Sounds aus den 90er Jahren. In der Kammer (Halle 1, unten) entsteht ein kleines Café. Eine große Gastro-Zone öffnet in der ehemaligen Soccerhalle (Eingang, hinten, rechts). 2300 Garderobe-Schließfächer können gegen Pfand (5 Euro) und drei Wertbons selbst befüllt werden.

Im benachbarten Kulttempel legt unter anderem Michael Krisang alias DJ Cheesy auf - und bringt die volle Nostalgie-Ladung aus dem Old Daddy mit. Aufgepasst: Hier werden eigene Getränke verkauft. Die Bons aus der Turbinenhalle gelten nicht.

