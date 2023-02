Music Circus, Blue Moon, Old Daddy: So voll wird die Party

Volle Zappelhütte: Music Circus Ruhr, Blue Moon und Old Daddy feiern zum Tanz in den Mai (Sonntag, 30. April) in der Oberhausener Turbinenhalle und im Kulttempel erstmals gemeinsam.

Dieses Revival hat ganz tief auf die Nostalgie-Gefühle der Fans gezielt - und offenbar genau ins Ziel getroffen: Zum Tanz in den Mai am Sonntag, 30. April, kehren die Oberhausener Kult-Diskotheken Music Circus Ruhr, Blue Moon und Old Daddy zu einem gemeinsamen Revival zurück.

Zwar werden keine der großen Party-Zelte von damals aufgebaut, dafür treffen sich die Nachtschwärmer mit vielen Original-DJs und Kulissen in der Turbinenhalle und im benachbarten Kulttempel. Die Veranstalter melden beim Ticketvorverkauf nach wenigen Wochen nun: Ausverkauft - alle Tickets sind vergriffen.

Music Circus Ruhr, Blue Moon, Old Daddy öffneten vor Jahrzehnten

„Damit habe ich nicht gerechnet. Das Interesse ist riesengroß“, sagt Michael Neumann, Besitzer der Turbinenhalle. Die ehemaligen Tanzclubs haben in Oberhausen deutliche Spuren hinterlassen.

Das große Partyzelt Music Circus Ruhr öffnete von 1987 bis 1996 an der Lindnerstraße, das Pendant des 2015 verstorbenen Unternehmers Edgar Engel mit dem Namen Blue Moon ließ von 1988 bis 1993 an der Essener Straße tanzen und die Revier-Ikone Old Daddy gehörte zwischen 1980 und 1996 an der Finanzstraße in Sterkrade zu den Ikonen des Nachtlebens.

Der Online-Vorverkauf für das Revival rollte nach Angaben der Macher schon nach den ersten Stunden voll an. Nach zwei Tagen waren die ersten 1000 Tickets weg. Kurze Zeit später folgte der Rest. Auch die Hardtickets in der Nostalgie-Optik gingen flott weg.

Ticket-Rückläufer für Revival-Abend in der Turbinenhalle vergriffen

Am vergangenen Wochenende machten die Revival-Veranstalter den ticketlosen Nachtschwärmern noch einmal kurz Hoffnung. Einige Karten-Rückläufer und nicht bezahlte Tickets wanderten zurück in den Vorverkauf. Neumann: „Das war eine Sache von Minuten. Danach waren alle Tickets schon wieder vergriffen.“

Am Sonntag, 30. April, können nun rund 4000 Nostalgie-Freunde ab 21 Uhr in der Turbinenhalle und im Kulttempel dabei sein. Der Einlass ist erst ab 34 Jahren erwünscht. Die Macher wollen im Kern die Ausgehfreunde treffen, die schon zur Öffnungszeit der Diskotheken unterwegs waren. Eine Abendkasse wird es nicht mehr geben.

