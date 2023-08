Museumsbahnsteig: Sommerfest für „Queer, Trans & Friends"

Oberhausen. Crew des Essener Kreischfestivals präsentiert in Oberhausen experimentelle Musik, queeres Musical und eine Party „jenseits aller Erwartungen".

Das Team des Essener Kreischfestivals wagt einen Ausfallschritt in die Nachbarschaft und auf den Oberhausener Museumsbahnsteig. Dort steigt am Samstag, 12. August, um 18 Uhr ein Performance-Abend unter dem weit ausholenden Titel „Beyond Borders & Binaries – Summer Joy for Queer, Trans & Friends". In Essen hat sich das Kreischfestival einen Namen gemacht für seine besondere Mischung aus Kunst und Musik, die in einer inklusiven und vielfältigen Atmosphäre gefeiert wird.

Der grenzenlose „Beyond Borders"-Abend will die Themen Geschlechteridentität, Vielfalt und Inklusion auf kreative und inspirierende Weise erkunden. Besucher erwartet ein breites Spektrum an künstlerischen Darbietungen und Mitmachaktionen, die alle Sinne ansprechen wollen. Die Auftritte umfassen eine per Livestream übertragene Zusammenarbeit zwischen Essen und der Millionenstadt Tainan, ehemals die Hauptstadt Taiwans.

Musical taucht „zu den Ozeanen der Liebe"

Der Abend beginnt um 18 Uhr auf dem Museumsbahnsteig zwischen Gleis 4 und 5, der bereits mit beeindruckender Kunst gefüllt ist. Als „Realtime"-Kompositionen kündigen Ying Yun Chen und Este Kirchhoff ihre Zusammenarbeit aus experimenteller Musik und Tanz an. Eine Fülle von Zutaten verbindet anschließend die Premiere des autofiktionalen Musicals „Xenia" von Xenia Ende mit Vortragspassagen, „No Wave"-Lärm, „Drag Clown"-Performance, Klaviergeklimper und Tanz. Diese Produktion führt „von den Ursprüngen des Geschlechts bis zu den Ozeanen der Liebe". Die Darbietung verspricht ein Spiel aus Klang, Worten und Bildern, eine spielerische und humorvolle „Übung in sanftem Weltenbau".

Den Abschluss bildet die 90-minütige „Hyperpop Sugarrush"-Party mit DJ Sugataurr. Die Kreischfestival-Macher versprechen eine Party voller Überraschungen und „jenseits aller Erwartungen". Gäste können sich auf einen mitreißenden Mix aus Hyperpop und QT-Core freuen.

