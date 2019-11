Muntere Gespräche über die kommenden Premieren

Oberhausen. Im lockeren Plauderton gaben Intendant Florian Fiedler und einige Mitglieder seines Ensembles Einblicke in die Theaterarbeit.

Wer wissen möchte, warum Schauspieler Klaus Zwick in der Inszenierung von „Hase Hase“ die weibliche Hauptrolle spielt und weshalb Regisseur Martin G. Berger Henrik Ibsens „Peer Gynt“ in Oberhausen als Musical auf die Bühne bringt, der musste am Sonntag zur Matinee „Morgenschwärmer“ in den Pool des Theaters Oberhausen kommen. Dorthin hatte Intendant Florian Fiedler zur Plauderstunde über die laufende Spielzeit eingeladen. Er selbst war überrascht, dass der Pool dabei bis auf den letzten Platz besetzt war.

Eine Chaos-Komödie

„Wir möchten, dass Künstler Einblicke in ihre Arbeit und ihr Denken geben“, hatte er zu Beginn erklärt. Und das taten sie dann auch. Als Vater einen Vater zu spielen, das sei ja keine Herausforderung, sagte Klaus Zwick dazu, dass er in „Hase Hase“ die Mama der Familie Hase darstellt, das Familienoberhaupt. „Die Mutter, das ist eine geile Rolle“, bekannte er. Denn über die scheinbar wohlgeordnete Familie bricht im Laufe der Aufführung das Chaos herein. Sie muss den ältesten Sohn, der ein Regierungs-Computernetzwerk gehackt hat, vor der Polizei verstecken. Ihre beiden Töchter ziehen wieder bei ihr ein, weil ihre Partnerschaften gescheitert sind. „Ich finde, dass Du eine gute Mutter bist“, lobte ihn Fiedler.

Am meisten Einblicke in seine Persönlichkeit gab Martin G. Berger, der mit „Peer Gynt“ die Geschichte von dem Bauernsohn, der sich in seiner Phantasie zum Kaiser

Oberhausen Die nächsten Premieren im Theater Oberhausen „Hase Hase“ von Coline Serreau in der Regie von Florian Fiedler wird am Freitag, 6. Dezember, zum ersten Mal gespielt. „Einige Nachrichten an das All“ von Wolfram Lotz in der Regie von Franziska Henschel feiert am Freitag, 13. Dezember, Premiere. Die Uraufführung von „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen als Musical in der Regie von Martin G. Berger beginnt am Samstag, 11. Januar, wie alle anderen Produktionen um 19.30 Uhr. Theaterkasse 0208 - 8578 184.

aufschwingt, zur Zeit als Singspiel einstudiert. Er verwahrte sich gegen die Vorstellung, dass Musicals etwas Oberflächliches seien. „Es gibt hochintelligente Musicals, nur sind sie in Deutschland nicht so bekannt“, sagte er zu Fiedler auf der feuerroten Couch. Vor 20 oder 30 Jahren wäre das undenkbar gewesen. „Wenn etwas anspruchsvoll ist, muss es auch langweilig sein“, sei damals die Devise gewesen.

Späte Pubertätsrevolte

Vielleicht liege es ja an seinem bildungsbürgerlichen Elternhaus, dass er quasi als Pubertätsrevolte einen Hang zum Unkonventionellen entwickelt habe. Seinen Eltern, zwei Altertumswissenschaftlern, sei es schon suspekt gewesen, wenn er die „Bild“-Zeitung gelesen habe. Aber das „Auf-den-Punkt-bringen“ habe ihn halt gereizt. Für seinen Vater, den Professor, sei schon 20er-Jahre-Nostalgie-Sänger Max Raabe der Inbegriff der Popkultur. Peer-Gynt-Darsteller André Benndorff jedenfalls gab eine kurze Kostprobe und sang von der „Bestie im Mann“. Für Regisseur Berger ist der Ibsen-Stoff aus dem 19. Jahrhundert eine beispiellose Vorhersage der heutigen Zeit mit ihrem übersteigerten Individualismus.

Mit Regisseurin Babett Grube sprach Theaterintendant Florian Fiedler zu Beginn der Matinee über die Hintergründe der Oktober-Uraufführung von „Alles ist wahr – die neun Leben der Marita Lorenz“. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Mit Raban Witt, dem Dramaturgen von „Einige Nachrichten an das All“, plauderte Fiedler über die Besonderheit dieser Oberhausener Inszenierung, werden dabei doch Bühnendarsteller weitgehend durch Puppen ersetzt. „Das gilt ja eigentlich als nicht inszenierbar“, sagte der Intendant. Das Meer passe tatsächlich schlecht auf die Bühne. Und den CDU-Politiker Ronald Pofalla bekomme man so schnell auch nicht, gestand Witt ein. Mit Puppen könne man das „größenwahnsinnige Stück um Alles und Nichts“ aber viel nachdrücklicher darstellen, erklärte Witt. Die Zuschauer mögen es beurteilen.

Fortsetzung angekündigt

Im Pool am Sonntagmittag jedenfalls wurden die ehrlichen Auftritte der Künstler mit Applaus bedacht. Angesichts des großen Interesses an dem Format kündigte Fiedler eine Fortsetzung der Reihe an.