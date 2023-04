Multi-Krisenlage – warum man mit Zuversicht richtig liegt

Redakteur Peter Szymaniak kommentiert die Stimmung insbesondere junger Menschen angesichts der Multi-Krisenlage in Europa.

Oberhausen. Junge Menschen betrachten relativ pessimistisch ihre Zukunft. Die miese Gefühlslage ist verständlich, aber die Jungen liegen trotzdem falsch.

Spricht man mit jungen Menschen, dann hört man, wie sehr ihre Zweifel gewachsen sind – an ihrer persönlichen Zukunft, an der Zukunft dieses Landes. Neue Studien belegen dies. Die Frage „Wie optimistisch siehst du die Zukunft Deutschlands insgesamt?“ beantworteten nur 43 Prozent der Jugendlichen mit „sehr oder eher optimistisch“ (Sinus-Jugendstudie). Dabei sollten doch gerade junge Menschen hoffnungsfroh ins Leben starten.

Doch der russische Angriffskrieg, die drohende Klimakatastrophe, die Verteuerung von existenziellen Gütern wie Lebensmitteln und Wohnungen, die Polarisierung der Gesellschaft, die Verrohung des Umgangs nicht nur im Internet, die Ignoranz gegenüber der Demokratie – all das setzt ihnen hart zu.

Kirchenobere verbreiten Hoffnung

Deshalb ist es wichtig, dass Verantwortliche der Stadtgesellschaft versuchen, gerade zum Osterfest Hoffnung zu verbreiten – wie jetzt Stadtdechant André Müller und Superintendent Joachim Deterding in ihrem Oster-Grußwort. Dass wir in der Lage sind, die Multi-Krisenlage erfolgreich zu bewältigen, ist keine kühne Träumerei.

Dabei hilft ein Blick in die Vergangenheit: Nach dem Weltkrieg lag das halbe Ruhrgebiet in Schutt und Asche, mit der Konfrontation der Ost- und Westblöcke im Kalten Krieg war die Atomkriegsgefahr in Europa real, die dünne Ozonschicht gefährdete das Leben der Menschen auf dem Planeten, der Terror der RAF und das Sterben des Waldes beherrschten die Schlagzeilen, Aids und der Rinderwahnsinn BSE sorgten bei vielen jungen Menschen für Ängste. Und die mutige friedliche Revolution der Ostdeutschen hätte auch im Panzerkampf enden können.

Die robuste deutsche Gesellschaft – und die Leistung der Oberhausener

Die deutsche Gesellschaft ist viel robuster und wandlungsfähiger, als viele jüngere womöglich glauben. Die Krisen wurden bewältigt, weil Forscher innovativ waren, weil neue Regeln des Zusammenlebens die Umwelt gesünder gemacht und weil Menschen wie Wirtschaft sich auf neue Zeiten eingestellt haben.

Zu wenig vergegenwärtigen sich auch viele Bürger dieser Stadt, welche Leistung ihre Heimat Oberhausen in den vergangenen Jahrzehnten vollbracht hat: Nach dem Verlust von über 60.000 Industriearbeitsplätzen bei Kohle und Stahl entstanden hier hunderte Dienstleister und Betriebe, darunter viele „Stille Stars der Wirtschaft“, die nun für die höchste Beschäftigung seit den 80er Jahren sorgen. 210.000 Bürger aus über 140 Staaten leben hier überwiegend friedlich zusammen. Das Kultur-, Vereins- und Freizeitleben kann sich selbst bei Hamburgern, Münchnern und Düsseldorfern sehen lassen. Das soziale Netz fängt viele Gestrauchelte auf.

Blicken wir also ruhig zuversichtlich in die Zukunft: Wir schaffen das, wenn wir zusammenhalten und uns nicht durch Populisten, Extremisten und Propagandisten kirre machen lassen.

