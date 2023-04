Multi-Krisen: Kirchen kritisieren ruppiges Verhalten vieler

Für Christen ist Ostern das höchste Fest des Kirchenjahres – die Auferstehung von Jesus Christus wird in allen evangelischen und katholischen Kirchen festlich gefeiert. Hier ein Foto aus der Herz-Jesu-Kirche in Sterkrade.

Oberhausen. Die Gesellschaft ist ruppiger, egoistischer, härter geworden – durch die Multi-Krisen. Das spüren die christlichen Kirchen – und machen Hoffnung.

Die Multi-Krisen der vergangenen Jahre haben das gesellschaftliche Klima in Oberhausen Schritt für Schritt verändert: Das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger untereinander entwickelt sich negativ, viel mehr Menschen als früher sind Ich-bezogen und denken sich bei anhaltender Krisenlage, jeder müsse ohnehin für sich selbst sorgen und für sich retten, was zu retten ist.

Diesen Trend zu mehr Ruppigkeit im Alltag beobachten nach eigener Aussage zumindest die Oberhausener Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen, Superintendent Joachim Deterding und Stadtdechant André Müller. In ihrem traditionellen Oster-Grußwort an die Leserinnen und Leser in Oberhausen vermissen die beiden einen höflichen, sympathischen und respektvollen Umgang der Menschen miteinander: „Die Krisen dieser Zeiten erzeugen Lieblosigkeiten im Zusammenleben.“

Müller und Deterding appellieren an alle, gerade in dieser schwierigen Epoche auf Achtsamkeit und Solidarität zu setzen, und machen zu Ostern Hoffnung, dass dann unsere Gesellschaften die erheblichen Krisen gut bewältigen können: „Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe sind das, was unsere Gesellschaft in Oberhausen und weltweit vereinen kann.“

Das traditionelle Grußwort der Oberhausener christlichen Kirchen im Wortlaut

Ausführlich schreiben die obersten Kirchenverantwortlichen in ihrem Grußwort Folgendes:

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Ostern ist das Fest der Hoffnung. Die Erfahrung, dass selbst der Tod am Kreuz nicht das Ende von Jesus bedeutete, hat uns Christinnen und Christen zu allen Zeiten Mut gemacht. Wir feiern in unseren Gottesdiensten den Sieg des Lebens über den Tod.

Das ist in unserer Zeit vielleicht besonders wichtig, haben doch die vielen Krisen, mit denen wir in den letzten Jahren beinahe überschüttet wurden, das Gefühl von einem eingeschränkten Leben entstehen lassen. Die Beschränkungen der Coronajahre – größtenteils notwendig, aber doch immens belastend; die Energiepreiskrise – verschuldet durch den russischen Angriffskrieg, ausgenutzt von unseriösen Geschäftsleuten; der Klimawandel – vielleicht nicht vom Menschen gemacht, aber eben doch durch ihn in unheilvoller Weise beschleunigt und in beängstigender Weise existenzbedrohend, all diese Krisen haben das Leben überschattet.

Joachim Deterding, Superintendent der evangelischen Kirche in Oberhausen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Genauso aber, wie wir Christinnen und Christen um die Endlichkeit des menschlichen Lebens wissen, wissen wir auch um die Endlichkeit von Krisen und Leid. Ostern ist das Fest der Hoffnung – und eben auch der Hoffnung auf die Überwindung von Unrecht und Leid. So wie Gott den Tod besiegt hat, wird er auch das Unrecht besiegen.

Beharren auf eigenen Vorteil

Wichtig ist für uns hier in Oberhausen, wie wir mit den Erlebnissen umgehen, die viele von uns so sehr bedrängen. Die Krisen dieser Zeiten erzeugen Lieblosigkeiten im Zusammenleben. Das Beharren auf dem eigenen kleinen Vorteil, die verweigerte Hilfestellung, mitunter auch nur das grußlose Vorübergehen an den Mitmenschen oder die durch kleine Gesten ausgedrückte Missachtung der anderen Person: all das sind die alltäglichen Folgen der großen Krisen. Vielleicht sind zu viele von uns mit der Haltung ‚Jeder muss für sich selber sorgen‘ durch diese Krisen geprägt worden.

Viel mehr aber erleben wir, dass es eine ungebrochen große Hilfsbereitschaft für die Menschen in unserer Partnerstadt Saporishja gibt – und das erfüllt uns mit großer Freude. Die Energie, mit der der Verein ‚Oberhausen hilft‘ Hilfsgüter in die Ukraine bringt, ist ein gutes Beispiel dafür, wie aus Hoffnung Handlung werden kann.

André Müller ist Stadtdechant der katholischen Kirche in Oberhausen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Ostern ist das Fest der Hoffnung für alle. Wer mit dieser Hoffnung erfüllt ist, der hat den Erfahrungen von Krise und Leid etwas entgegenzusetzen – tatkräftige Liebe nämlich. Solidarität, Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe sind das, was unsere Gesellschaft in Oberhausen und weltweit vereinen kann.

Darum haben die Vertreter der christlichen Kirchen Hoffnung

Da, wo wir das mit Leben füllen, werden die Putins dieser Welt scheitern. Da, wo wir das mit Leben füllen, werden die Menschen, die durch Corona in die Einsamkeit geraten sind, wieder Teil der Gesellschaft werden. Da, wo wir das mit Leben füllen, werden wir den Klimawandel nicht einfach hinnehmen, sondern unser Handeln daran ausrichten, dass diese Erde auch für unsere Nachkommen noch ein gesundes Leben bietet. Christus ist auferstanden – für dich, für mich, für uns alle. Darum haben wir Hoffnung.“

