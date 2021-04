Löscheinsatz Mülltonne brennt nachts in Lirich – Polizei sucht Hinweise

Oberhausen. Ein heftiger Knall alarmiert nachts Anwohner in Oberhausen-Lirich. Ein Mann stößt schnell auf die Ursache und alarmiert die Feuerwehr.

Eine Mülltonne hat in der Nacht in Oberhausen-Lirich gebrannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht zum Donnerstag, 22. April, gegen 1.30 Uhr kam es an der Luisenstraße in Höhe der Hausnummer 11 zu diesem Vorfall: Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und suchte nach der Ursache. Der Mann entdeckte die brennende Mülltonne und alarmierte sofort die Feuerwehr.

Es gab schon einen ähnlichen Vorfall

Die Tonne konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Die Polizei war ebenfalls vor Ort präsent und nahm eine Anzeige auf. Auffällig ist dabei, dass es nur einen Monat zuvor schon einmal einen Mülltonnenbrand in diesem Bereich gegeben hat.

Die Oberhausener Polizei sucht nun Zeugen unter 0208 8260 oder per Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de