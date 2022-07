Müllabfuhr Müllabfuhr kommt im Juli schon ab sechs Uhr in der Frühe

Oberhausen. Wichtiger Service-Hinweis: Im Hochsommermonat Juli werden die Mülltonnen in Oberhausen früher geleert. Das berichtet WBO-Sprecher Jan Küppers.

Die Müllabfuhr kommt im Monat Juli früher, um so der sommerlichen Hitze auszuweichen.

In der Zeit vom 12. Juli bis voraussichtlich zum 22. Juli kommt die Müllabfuhr der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) bereits ab sechs Uhr früh. Das hat WBO-Sprecher Jan Küppers am Freitag mitgeteilt.

Wegen der absehbaren warmen Sommertage werden die Abholzeiten vorgezogen. Daher bittet die WBO alle Bürgerinnen und Bürger darum, ihre Mülltonnen rechtzeitig zum Abholtermin an die Straße zu stellen. Dies kann am Abend vorher oder am frühen Morgen vor der Abholung um sechs Uhr geschehen. Die WBO plant wöchentlich auf Basis der konkreten Wetterberichte, wie lange die frühe Abholung andauern wird.

