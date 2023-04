Müllabfuhr einen Tag später wegen des Mai-Feiertages

Die Müllabfuhr verschiebt sich in der nächsten Woche in Oberhausen um einen Tag.

Oberhausen. Montag ist Feiertag. Darum ändert sich der Termin für die Müllabfuhr in der nächsten Woche. Darauf weisen die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen hin.

In der Woche nach dem Tag der Arbeit, 1. Mai, verschieben sich die Abfuhrtage der Hausmülltonnen und -container, der gelben Säcke und gelben Tonnen sowie der Papier- und der Biotonnen.

In der Woche nach dem 1. Mai wird der Abfall jeweils einen Tag später als sonst abgeholt, so dass zuletzt eine Abfuhr am Samstag, 6. Mai, erfolgt statt am Freitag, 5. Mai.

Wann die Mülltonnen geleert werden, können die Bürgerinnen und Bürger auch in der WBO-App oder dem Abfall-Navi nachsehen. Der Wertstoffhof und die Annahmestelle an der Gabelstraße sind am Feiertag ebenfalls geschlossen.

