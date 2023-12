Müllabfuhr: Das sollten Oberhausener 2024 beachten

Oberhausen Der neue Abfallkalender ist da. In Oberhausen ändern sich im kommenden Jahr die Routen. Deshalb spricht die WBO eine Empfehlung aus.

Wer sich in Oberhausen über die Abfuhrtermine für den Müll informieren will, kann das schnell und einfach übers Internet tun. Die Daten werden von den Wirtschaftsbetrieben Oberhausen (WBO) online veröffentlicht (Links siehe unten). Über den Abfall-Navigator und die App können Wohnungs- und Hauseigentümer prüfen, wann welche Tonne abgeholt wird. In diesem Jahr empfiehlt sich allerdings ein genauerer Blick.

Seit Anfang Dezember 2023 sind die Termine online einsehbar. Die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen, die für die Müllabfuhr zuständig sind, weisen darauf hin, dass sich schon jetzt ein Blick darauf lohnt: „Für 2024 hat die WBO viele Touren der Müllwagen verändert. So kann es vorkommen, dass sich für einige Adressen auch die Abholtage ändern“, heißt es in einer Mitteilung. Die WBO bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger ihre Adresse auf Änderungen zu prüfen. Denn nicht nur der Hausmüll ist betroffen, auch die Touren für die blauen und gelben Säcke oder Tonnen wurden geändert. >>>Auch interessant:Bürger melden Mängel per App: So schnell reagiert Oberhauen

Sperrmüll in Oberhausen: Termine können online gebucht werden

Die App kann so eingerichtet werden, dass sie an die Abfuhr des Müll an den Abholtagen erinnert. Im Abfall-Navi kann zudem ein individueller Kalender erstellt und als PDF ausgedruckt werden. Auf der Internetseite der WBO erfahren Bürgerinnen und Bürger außerdem, wann das Schadstoffmobil an welchem Ort steht, wo sich in Oberhausen Altglas- und Papiercontainer befinden und welche Stoffe wie entsorgt werden dürfen.

Die wichtigsten Links der WBO:

Neu ist auch, dass in Oberhausen der Sperrmüll online angemeldet werden kann. In anderen Städten gibt es das bereits. Nun können auch Oberhausenerinnen und Oberhausener, die Sperrmüll haben, den Abholtermin online buchen.

