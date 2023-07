Stadtverkehr Mülheimer Straße: Baustelle an einer wichtigen Kreuzung

Oberhausen. An einer zentralen Kreuzung der Mülheimer Straße in Oberhausen kommt es ab Sonntag zu Verkehrsbehinderungen. Hier die Details.

Wegen Arbeiten an der Fahrbahndecke ist die Mülheimer Straße im Kreuzungsbereich mit der Virchow- und der Schwartzstraße ab Sonntag, 9. Juli, voraussichtlich bis Freitag, 14. Juli, in beide Richtungen nur einspurig zu befahren.

Das teilt die Stadt Oberhausen mit. Ein Abbiegen von der Virchowstraße nach rechts und links in die Mülheimer Straße ist dann nicht mehr möglich, dadurch wird die Virchowstraße bis zum Baustellenbereich zur Sackgasse.

Tipp: Am besten weiträumig umfahren

Ein Abbiegen von der Schwartzstraße in die Mülheimer Straße ist nur noch nach rechts in Fahrtrichtung Mülheim möglich, nach links in nördliche Richtung nicht mehr. Die entsprechenden Umleitungen werden ausgeschildert. Wer sich auskennt, sollte diesen Bereich weiträumig umfahren.

