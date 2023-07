MS Kettwig ist repariert und tuckert wieder über den Kanal

Oberhausen. Ausflügler können wieder einen Törn auf der MS Kettwig buchen. Das Schiff ist repariert und startet zu neuen Fahrten auf dem Rhein-Herne-Kanal.

Gute Nachrichten für alle Fans eines Törns auf dem Rhein-Herne-Kanal: Das Fahrgastschiff „Kettwig“ der Weißen Flotte kann wieder lostuckern.

Die Reparaturarbeiten an der Hydraulik seien erfolgreich abgeschlossen worden, berichtet die Weiße Flotte. Ab Samstag, 29. Juli, verkehrt das Kanalschiff wieder an jedem Samstag und Mittwoch auf dem Rhein-Herne-Kanal.

Schiff legt an der Marina und am Kaisergarten in Oberhausen an

Zusteigen kann man schon am Morgen um 9 Uhr im Gelsenkirchener Hafen „Graf Bismarck“. Über den Tag verkehrt das Schiff zwischen den Haltestellen Gelsenkirchen-Nordsternpark, Essen-Zweigertbrücke, Oberhausen-Marina und Oberhausen-Kaisergarten, bevor es um 19 Uhr wieder den Hafen „Graf Bismarck“ erreicht. Den genauen Fahrplan findet man im Internet unter www.kanalschiff.de oder an den Haltestellen. Tickets sind auf der Homepage, in den Tourismuszentralen und an Bord zu erwerben.

