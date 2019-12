Stelzenkunst auf Kufen, dazu strahlender Kostümzauber: So präsentierte „Moscow Circus on Ice“ vor fünf Jahren die „Vier Jahreszeiten“.

Oberhausen. In zwei Shows am Nachmittag und Abend des 2. Januar gastiert der „Moscow Circus on Ice“ mit neuem Programm in der Luise-Albertz-Halle.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Moskauer Eiszirkus gastiert in Oberhausens „guter Stube“

Eine Zirkusshow von internationalem Ruf macht die gute alte Luise-Albertz-Halle am Donnerstag, 2. Januar, zur Eisbahn – wenn auch nur aus taufestem Kunststoff. Für zwei Vorstellungen um 16 und 20 Uhr gastiert der traditionsreiche „Moscow Circus on Ice“, einst gegründet als sowjetische Antwort auf „Holiday on Ice“, mit seinem neuen Programm „The Grand Hotel“​.

Der Moskauer „Circus on Ice“ gastierte vor fünf Jahren in Duisburgs Scania Arena. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Die fesselnde und imponierende Eis-Show für Groß und Klein geht in neuem Gewand auf große Europa-Tournee. Aber was heißt schon „neues Gewand“ – tatsächlich reist die Produktion mit ganz großen Koffern: mit 425 Kostümen für ihre 32 Kufen-Artisten. ​Mit „The Grand Hotel“ bündelt das Team vom Moskauer Eiszirkus die lange Erfolgsgeschichte seiner Eis-Show in einer neuen Darbietung. Liebe, Hass und Intrigen, Abenteuer und Überraschungen: Es gibt wohl keinen besseren Ort als ein Grand Hotel, um die unterschiedlichsten Charaktere aufeinandertreffen zu lassen.

Der charismatische Portier führt durch die Schlitt-Show

So nimmt der charismatische Portier des Hauses seine Gäste in Empfang und begleitet sie humorvoll durch den Abend.​ Was der livrierte Conférencier dieser Show so mitbekommt und erlebt, das erlebt auch sein Publikum: Es begegnet Köchen, Zimmermädchen und den mehr oder weniger vornehmen Gästen des Luxus-Hotels.

Arnold G. Arnold, einer der großen Produzenten der Sowjetzeit, startete 1962 sein Experiment eines Zirkus auf Eis – und gönnte sich und seiner Truppe zwei Jahre Vorbereitungszeit, um schon bei den ersten Aufführungen mit Perfektion zu prunken. Die Truppe bestand damals aus 47 Artisten. Der Moskauer Premiere im Oktober 1964 folgte noch im selben Jahr die erste von vielen internationalen Tourneen. Der jetzige Moskauer „Circus on Ice“ und seine Chefin Natalia Abramova arbeiten kontinuierlich daran, die Eisshow sowohl kreativ als auch visuell weiter zu entwickeln.

Karten gibt’s in mehreren Preisgruppen von 25,50 Euro bis 56,50 Euro bei den bekannten Veranstaltern sowie online via moscowcircusonice.com