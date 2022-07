Modellprojekt in Oberhausen: „Ich fühle mich wohl hier“

Oberhausen. Covivio hat im Knappenviertel einen Supermarkt zu Wohnungen umgebaut. In der inklusiven Einrichtung leben mittlerweile neun Menschen.

Die Covivio-Wohnsiedlung im Knappenviertel wirkt an einem warmen Sommermittag wie ausgestorben. Die, die Zuhause sind, haben sich in die Kühle ihrer Wohnungen begeben. Dabei gibt es hier Menschen genug, um Gärten und Straßen zu füllen. 1200 Einheiten besitzt das Immobilienunternehmen in dieser Ecke Oberhausens. Wer was braucht in Zeiten des Wohnungsmangels, hat zumindest zahlenmäßig gute Chancen.

Auch Julia Mensah, Luka Bowe und Carina Lieth haben hier ein Zuhause gefunden. Allerdings kein gewöhnliches. Sie sind drei von neun Bewohnerinnen der Marienburgstraße 3A, einem Modellprojekt von Covivio. Das Immobilienunternehmen hatte einen Supermarkt so umgebaut, dass Menschen mit Behinderungen darin wohnen können. Vor etwa einem Jahr konnten die ersten Bewohner einziehen (wir berichteten).

Küche, kleines Bad, aber vor allem: Gesellschaft

„Ich fühle mich sehr wohl. Ich kann hier viele Leute kennenlernen“, sagt Luka Bowe. Der 25-Jährige ist auf den Rollstuhl angewiesen. Er war einer der Ersten, die in das Wohnprojekt einziehen durften. „Ich bin aus meinem Elternhaus ausgezogen, das ist meine erste Wohnung“, sagt Bowe. Vor seiner Tür liegt eine Bayern-Fußmatte, an einem Dachfenster hängt eine Bayern-Flagge. Es ist etwas dunkel in seiner knapp 40 Quadratmeter-Wohnung, was nicht allein an der Flagge liegt. Der junge Mann ist froh über sein eigenes Reich samt Küche und eigenem Bad.

Luka Bowe verdient etwas Geld in einer Behindertenwerkstatt. Zum Leben reicht das jedoch nicht. Die Bezahlung, sagt er, lässt zu wünschen übrig und bietet kaum Aufstiegschancen. Die Wohnung bekommt er „vom Amt bezahlt“. Das, was er in dem Modellprojekt vorfindet, ist jedoch weitaus mehr als eine behindertenfreundliche Unterkunft: Er hat Gesellschaft. „Wir sind mittlerweile richtig gute Freunde geworden“.

Zeit für eine Partie Kniffel: (von links) Carina Lieth, Luka Bowe, Peter Heines und Julia Mensah im Gemeinschaftsraum. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Im Gemeinschaftsraum werden Spiele gespielt. Nachbar Peter Heine hat ein Kniffelspiel. Das lässt sich auch mal schnell für die Presse auftreiben, die Wege sind nicht weit. „Jeden Sonntag treffen wir uns zum Frühstück“, sagt Carina Lieth, die ebenfalls im Rollstuhl sitzt.

Covivio wollte eigentlich einen Nachmieter für den Supermarkt

Draußen vor der Tür, die elektrisch auf- und zugeht, sitzt Dirk Lüdtke von Covivio in der Sonne. Er hat die Beine überschlagen und hört sich gerade die Wünsche der Bewohner an. Das Projekt ist nicht perfekt, das Zimmer von Carina Lieth etwa ist zu schmal für den Bewegungsraum eines Rollstuhls. Auch fehlt ein behindertengerechter Weg in den Keller. Liedtke will gucken, was sich machen lässt.

Leinwände im Innenraum Die Innenräume des Wohnprojektes haben eine künstlerische Aufwertung erfahren: An den Wänden hängen nun Leinwände. Die 21 Bilder haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Berufsbildungsbereiches der Lebenshilfe Oberhausen gemalt. Sie beschäftigen sich mit den Themen Natur, Kirschblüte und Oberhausen. Im Außenbereich stehen bereits zwei Skulpturen aus Metall, die ebenfalls von Lebenshilfe-Teilnehmern gestaltet wurden.

Covivio ist nach eigenen Angaben „eines der größten Immobilienunternehmen Europas“ und macht einen Umsatz von einer Milliarde Euro. Das Wohnprojekt im Knappenviertel ist eine gute Werbung für das Unternehmen mit seinen 40.000 Immobilien deutschlandweit. Aus reinem guten Willen ist es allerdings nicht entstanden, das gibt Lüdtke zu. Ursprünglich wollte man einen Nachmieter für den Supermarkt finden. Das wäre in der Siedlung gut angekommen. Der nächste ist etwa zwei Kilometer entfernt. Doch Covivio fand niemanden und dachte an Alternativen, um den Leerstand zu beseitigen.

Früher war hier ein Supermarkt, heute bietet der Gebäudeteil neun Menschen barrierefreie Wohnungen. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Für die Menschen, die jetzt in den ebenerdigen Wohnungen leben, öffnete sich damit eine Chance. Der Immobilienmarkt ist in den Ballungsräumen ohnehin umkämpft. Menschen mit Behinderungen haben zudem spezielle Anforderungen an ihre Wohnungen. Die Räume müssen so geschnitten sein, dass man gut durchkommt, die Zugänge sollten barrierefrei sein. „Ich habe über ein Jahr gesucht“, berichtet Julia Mensah.

„Die berühmten drei Stufen“ hätten ihr das Leben in ihrer alten Wohnung schwer gemacht. Sie ist körperlich eingeschränkt. In der Marienburgstraße hat sie ein kleines Zimmer gefunden. Sie hat eine eigene Terrasse, durch die großen Fenster scheint viel Licht herein. Wenn sie Gesellschaft will, muss sie nur die Tür zum Flur aufmachen. Im Gemeinschaftsraum trifft sie die anderen Bewohner. „Das ist sehr gut“, sagt sie. „Aber manchmal auch anstrengend.“

Carina Lieth in ihrer Wohnung. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Energiepreise machen Sorgen

Julia Mensah macht sich aber weniger Sorgen um redselige Nachbarn als um steigende Energiepreise. Sie muss ihre Wohnung selbst bezahlen, die Abrechnung war zuletzt schon teurer. Die allgemeine Preissteigerung trifft auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Marienburg-Projektes. „Ich frage mich, wie lange ich mir das noch leisten kann“, sagt sie. Alternativen gibt es kaum.

