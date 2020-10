Ein greller Schrei durchdringt das Große Haus und lässt Trommelfelle vibrieren. Woanders setzt die kontrollierte Schnappatmung ein. Im Theater Oberhausen dürfte es zwar schon ähnlich dramatische Inszenierungen gegeben haben. Und trotzdem ist dieser Samstag in der renommierten Schauspielstätte anders. Aus keinen Mimen auf der Bühne, sondern aus Teilen des Publikums bricht es emotional heraus.

Den Rollentausch im Theater Oberhausen löst ein Superstar aus, so wie ihn der Privatsender RTL vor anderthalb Jahren nach dem von Kameras begleiteten Casting-Marathon DSDS getauft hat. Davin Herbrüggen, Oberhausener Junge aus dem kleinen Stadtteil Borbeck, macht das, was ihn noch als Altenpfleger im Haus Isabell antrieb. Und was er nach der populären Fernsehwelle nun hauptberuflich fortsetzt: Er greift zur Gitarre und beweist stimmliche Treffsicherheit.

DSDS-Superstar: Konzert-Einnahmen für Waisenhaus in der Ukraine

Die ganz großen Konzerthallen landeten für eigene Konzerte, wie bei den meisten seiner DSDS-Vorgänger, zwar nicht im Terminkalender. Doch diesmal sind alle Eintrittskarten für die beiden Auftritte im Theater vergriffen. 104 Sitzplätze lässt die Corona-Pandemie zu. Allerdings sind längst nicht alle Ticketbesitzer auch gekommen.

Voller Instrumenteneinsatz: Der Oberhausener DSDS-Sieger Davin Herbrüggen spielte am Wochenende zwei Konzerte im Theater, die der Verein „Oberhausen hilft“ organisiert hatte. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Der Verein „Oberhausen hilft“ hat den Auftritt organisiert, der eigentlich schon Ende März stattfinden sollte, und musste dabei viele organisatorische Klippen umschiffen. Letztlich erfolgreich: Die Einnahmen kommen einem Waisenhaus in der Oberhausener Partnerstadt Saporishja zugute. Mit dem Geld sollen die schlecht ausgestatteten Badezimmer endlich saniert werden.

Ohne Corona-Pandemie wäre der Theatersaal voll gewesen, nun spielt Herbrüggen an zwei Abenden hintereinander vor ausgedünnten Rängen. „Lasst uns heute Abend trotzdem Spaß haben“, sagt der Borbecker zu Beginn. Und die meist jungen weiblichen Fans stimmen mit schriller Stimme zustimmend ein.

DSDS-Superstar: Zurück zu den Mottoshows der Castingshow

„All Night long“, die ganz Nacht über, wie es die US-Soulstimme von Lionel Richie vorgemacht hat, soll der Samstag verlaufen. Und beim ersten Song des Abends fühlen sich treue TV-Gucker in die Mottoshows aus „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zurückversetzt.

2,3 Millionen Fans hörten Finalsong „The River“ Davin Herbrüggen siegte im April 2019 mit dem Song „The River“ beim Finale der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Das Lied haben sich Fans bei Youtube über den Anbieter „Digster Pop“ bisher rund 2,3 Millionen Mal angehört. In den Verkaufscharts blieb der Song dagegen hinter den Erwartungen zurück. Im Vorprogramm konnte der Borbecker auch große Arenen bespielen. Beim ausverkauften Konzert des damaligen DSDS-Jurors Xavier Naidoo in der Arena Oberhausen sang Herbrüggen vor 12.000 Fans. Bei einem Solo-Konzert kurz nach der Castingshow kamen 1000 Fans in die Turbinenhalle.

„Kennt ihr den noch?“, fragt Herbrüggen. Schon durchdringt „Old time Rock’n’Roll“ von Bob Seger den Theatersaal. Davins Bruder Dustin sitzt dabei begleitend am Schlagzeug. Und nach der eigenen Komposition „O wie du“ und unzähligen „Oh-oh-oh’s“ aus dem Publikum gibt es nach langem Konzert-Verzicht noch etwas Süßes fürs Fanherz. „Ich habe euch vermisst!“ Und im Kanon schallt es: „Ahhhh!“

Die Lichter an den Handykameras sind sowieso schon eingeschaltet. Einige Anhänger(innen) sind von weiter her angereist, haben kleine Geschenke wie Süßigkeiten und gebastelte Plakate mitgebracht.

Ein bisschen Staunen muss Davin Herbrüggen mitten im Konzert über ein Poesiealbum, das jede Menge seiner Fotos beinhaltet. „Ist das für mich?“, fragt er am Bühnenrand. „Nein, das sollst du unterschreiben. Es liegt ein Edding dabei“, ruft eine anonyme Mädchenstimme aus dem dunkeln Saal zurück. „Darf ich den wenigstens behalten?“, fragt Herbrüggen und zwinkert mit den Augen, während Bruder Dustin auf dem Schlagzeug einen Tusch anstimmt. Es darf auch geschmunzelt werden.