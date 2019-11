Ein buntes Bühnenprogramm bringt die Besucher des Nikolausmarktes in Schmachtendorf in festliche Stimmung.

Oberhausen. Tannenbäume. Lichterketten, schmucke Waren und festliche Musik – der Nikolausmarkt lockt bald wieder nach Schmachtendorf.

Mitten im Dorf: Nikolausmarkt in Schmachtendorf

Schon seit den 1980er-Jahren findet traditionell am 2. Adventswochenende der Nikolausmarkt im Herzen von Schmachtendorf statt.

Von Freitag, 6. Dezember, bis zum Sonntag, 8. Dezember, öffnet der Nikolausmarkt auf dem Schmachtendorfer Marktplatz seine Pforten. Dann können sich Klein und Groß beim Rundgang entlang von 50 Zelten und Buden vom vorweihnachtlichen Flair verzaubern lassen.

Neben Vereinen sind auch viele andere Gruppen und private Initiativen mit Produkten vertreten – Produkte, die auf zahlreichen anderen Märkten nicht zu sehen sind, wie die Schmachtendorfer Veranstalter betonen. Tannenbäumen und Lichterketten sorgen für eine besinnliche vorweihnachtliche Stimmung des stadtweit bekannten und beliebten Nikolausmarktes.

Schüler schmücken den Tannenbaum am Marktplatz

Das muntere Treiben beginnt bereits am Freitagvormittag um 10 Uhr. Dann schmücken die Kinder der Grundschule an der Oranienstraße den großen Tannenbaum am Marktplatz. Eröffnet wird der Nikolausmarkt am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr vom Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Schmachtendorf (IGS), Andreas Schwanke. Danach wechseln sich auf der Veranstaltungsbühne während des Wochenendes örtliche Gruppen mit interessanten Darbietungen ab, die jedes Jahr mit viel Liebe von Hubert Filarsky zusammengestellt werden.

Ein Nikolaus, der die jüngeren Besucher mit kleinen Geschenken überrascht, darf natürlich an diesem Wochenende auch nicht fehlen. Kleine vorweihnachtliche Geschenke gibt es seitens der IGS bei der so genannten Gänseverlosung. Hierbei handelt es sich nicht um lebende Gänse, sondern um entsprechende Einkaufsgutscheine der örtlichen Geschäfte. Zusätzlich zu den bereits genannten Aktionen lädt die IGS am 8. Dezember zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein. Jetzt hoffen alle Beteiligten auf gutes Wetter und möglichst viele interessierte Besucher in Schmachtendorf.