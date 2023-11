Mitmach-Aktion: Weihnachtsfreude für arme Oberhausener

So viele Geschenke wie hier liegen bei armen oder einsamen Menschen am Heiligen Abend nicht unter dem Weihnachtsbaum.

Oberhausen. Um armen, kranken oder einsamen Menschen zu Weihnachten eine Freude zu machen, startet die Caritas eine besondere Aktion. Jeder kann mitmachen.

Die Weihnachtszeit kann für viele vor allem ärmere Menschen zu einer großen Belastung werden: Für Geschenke, besinnliche Weihnachtsdeko oder ein leckeres Festmahl fehlt meist das Geld. Die Caritas ruft daher auch in diesem Jahr wieder zur Aktion „Freude schenken“ auf.

Damit möchte die Caritas Menschen zu Weihnachten erfreuen, die es sich entweder nicht leisten können zu schenken oder selbst niemanden haben, der sie beschenkt. „In unseren Diensten und Einrichtungen erleben wir, wie die Not gerade der verletzlichsten Menschen buchstäblich von Tag zu Tag größer wird“, sagt Caritasdirektor Michael Kreuzfelder. Jeder kann helfen: Päckchen für ärmere Menschen können ab Samstag, 11. November abgegeben werden.

Geschenke für Kinder und Erwachsene

So funktioniert’s: Freude-Schenker können sich bei der Caritas an der Nürnberger Straße 5 in Osterfeld bis zum Freitag, 15. Dezember leere Kartons abholen, die sie mit Weihnachtsgeschenken füllen. Dabei können sie festlegen, ob ihr Geschenk für ein Mädchen, einen Jungen, eine Frau oder einen Mann ist. Auch das ungefähre Alter können sie angeben. Die gepackten Pakete werden über die Caritas-Beratungsstellen an Klientinnen und Klienten ausgegeben.

Die Weihnachtspakete können bis zum Donnerstag, 21. Dezember von montags bis freitags, 8 bis 16 Uhr an der Nürnberger Straße 5, oder von montags bis freitags, 10 bis 12 Uhr und donnerstags, 14 bis 17 Uhr im Rohlandshof, Kewerstaße 56 abgegeben werden. Auch Schulklassen, Kitas, Firmen und öffentliche Einrichtungen können bei der Aktion mitmachen. Bei den Koordinatorinnen Frauke Kossik und Birte Notthoff unter 0208 940410 erhalten Interessierte weitere Infos. Ebenso auf der Internetseite www.caritas.ruhr/freude-schenken.

