Mitgliederschwund: Oberhausens Protestanten gehen Fusion ein

Die evangelische Christuskirche an der Nohlstraße in Oberhausen.

Oberhausen. Der Evangelische Kirchenkreis Oberhausen will sich die Verwaltung künftig mit dem benachbarten Mülheim teilen. Warum es anders nicht mehr geht.

Der Evangelische Kirchenkreis Oberhausen will künftig eine gemeinsame Verwaltung mit dem Evangelischen Kirchenkreis Mülheim haben. Die ersten Pläne hierzu gab es bereits vor fünf Jahren. Nun hat der Beschluss einer Sondersynode auf Kreisebene den Weg für die Fusion freigemacht. Zu der Entscheidung gezwungen werden die nahezu gleich großen Kirchenkreise durch die schwindende Anzahl ihrer Mitglieder. Für diese jedoch ändert sich nichts.

In Oberhausen wie in Mülheim ist die Evangelische Kirchenverwaltung für die Begleitung der gemeindlichen Gremienarbeit, die Bearbeitung der Bau- und Vermögensangelegenheiten der Kirchengemeinden sowie die Buchhaltung und Personalsachbearbeitung der Kirchengemeinden zuständig. In Zukunft sollen diese Aufgaben dann von einem neu zu gründenden Verwaltungsverband übernommen werden. Die beiden Standorte werden dabei wohl ziemlich wahrscheinlich bestehen bleiben, wie der Oberhausener Superintendent Joachim Deterding auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

Mitarbeiterzahl für zwei Kirchenkreise steigt auf 83

„Von Herzen gerne Ja“ sage Deterding zu dieser Fusion, die mit „sehr, sehr großer Mehrheit“ beschlossen worden sei und möglichst bereits am 1. Januar 2024 umgesetzt werden soll. Der Hauptgrund sei die Flexibilität, die eine stärker aufgestellte Verwaltung bieten würde. „Wir brauchen eine gewisse Größe, um effektiv arbeiten zu können“, sagt das Oberhaupt der Oberhausener Protestanten. Weil der Kirchenkreis schrumpfe, sei auch die Verwaltung nicht länger groß genug, um Ausfälle durch Krankheit und Urlaub aufzufangen. Deterding: „Es geht um Qualitätssicherung.“ Und die sei gewährleistet mit einem stärkeren Team. 47 Menschen sind es, die auf rechnerisch 32,71 Stellen in der Verwaltung des Oberhausener Kirchenkreises arbeiten, in Mülheim sind es 36 Personen auf 31,23 Stellen

Joachim Deterding, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Oberhausen. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Niemand werde durch die Zusammenlegung seinen Arbeitsplatz verlieren, betont Joachim Deterding. Und auch sonst würde es bei der Maßnahme in keiner Weise um Kosteneinsparungen gehen. Vielmehr sei es das Gebot der Stunde, über sinnvolle Kooperationen mit benachbarten Gemeinden nachzudenken: „Dies tun wir bereits seit 2017.“

Die Gläubigen werden von der angestrebten Fusion nicht viel mitbekommen, versichert Deterding. Zumal sich an einer der für sie wichtigsten Schnittstellen, der Friedhofsverwaltung rein gar nichts ändere. Alle anderen Neuerungen, wie die Zusammenlegung von Finanzbuchhaltung und Personalabteilung sei nur für Haupt- und Ehrenamtliche von Interesse und dort mache er sich wegen der geringen Entfernung beider Verwaltungssitze zueinander keine großen Sorgen.

