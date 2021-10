Mit Kokain im Blut zu schnell durch Oberhausen gefahren

Oberhausen. Bei einer der üblichen Blitzerkontrollen fiel der Autofahrer der Oberhausener Polizei am Sonntag auf, weil er so unglaublich nervös wirkte.

Erst ist der 40-jährige Autofahrer mit 47 Stundenkilometern am Sonntagmittag zu schnell in einer 30er-Zone gefahren, dann wurde er auch noch von der Polizei auf Drogen untersucht – mit Erfolg.

Angehalten hat die Polizei ihn am Sonntag gegen 12.30 Uhr an der Landwehr in Styrum. Der Autofahrer war bei der Kontrolle im Oberhausener Süden so nervös, dass die Polizei Verdacht schöpfte, zumal er weder Ausweise noch seinen Führerschein dabei hatte.

Als auch noch die Prüfung der Personalien ergab, dass der 40-Jährige schon einmal der Polizei bei Drogendelikten unangenehm aufgefallen ist, griff die Polizei zu ihren Tests: Die Drogenüberprüfung vor Ort fiel positiv aus, man fand Kokain und THC (Cannabis). Daraufhin untersagte ihm die Polizei die Weiterfahrt, eine Blutprobe wurde später entnommen – und Anzeige erstattet.

