Mit „Esprit Manouche“ kehrt Musik zurück zur Burg Vondern

Oberhausen. Die ersten Opfer des Lockdowns sind die ersten, die am 4. Oktober in der Remise aufspielen: Marion & Sobo Band vereint Gypsy-Jazz und Chansons.

Am ersten Wochenende des Lockdowns im März hätte die Marion & Sobo Band in der Burg Vondern aufspielen sollen. Jetzt kann Impresario Jo Jansen den Nachholtermin ankündigen: Am Sonntag, 4. Oktober, um 11 Uhr darf das beliebte Matinee-Programm in der Burg Vondern, Arminstraße 65, wieder aufleben.

„Esprit Manouche“ verheißt das französisch-polnisch-deutsche Quintett und kreiert damit seinen eigenen modernen Stil des vokalem Gypsy-Jazz, stilvoll verknüpft mit globaler Musik und Chansons. Über alle Schubladen hinweg erkundet die Band Klangfarben von Ost- und Westeuropa und nutzt den auf Reisen gewonnenen Kontakt mit verschiedenen Kulturen als Quelle der Inspiration.

Mit Liedern in acht Sprachen

Ihre Individualität zeigt die Marion & Sobo Band in einem so zeitlosen wie zugleich zeitgemäßen Sound, in eigenen Arrangements und Kompositionen und natürlich mit der variantenreichen Stimme ihrer Sängerin Marion Lenfant-Preus, die Lieder in acht Sprachen zu präsentieren weiß und das Publikum mit improvisiertem Scat-Gesang begeistert.

Dem tiefen musikalischen Eindruck konnte sich das NRW Kultursekretariat nicht verschließen und nahm die Band in sein Förderprogramm auf. Restkarten für 12 Euro gibt’s an der Kasse; Kartenvorbestellung empfohlen bei „Burgherr“ Walter Passgang 0208 602 541 (Anrufbeantworter) oder per Mail an passgang@burg-vondern.de