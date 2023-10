Mit dieser Sperrung müssen Autofahrer in Oberhausen rechnen

Oberhausen. Im Stadtnorden von Oberhausen startet bald eine neue Baustelle. Auch die Anfahrt zu einer weiterführenden Schule ändert sich. Hier die Details.

Weil die Fahrbahn der Friesenstraße in Oberhausen-Buschhausen zwischen der Kreuzung Mecklenburger Straße/Thüringer Straße und der Lanterstraße instandgesetzt wird, muss dieser Bereich voll gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen am Montag, 6. November, und dauern etwa 14 Tage an.

Nach den Fräsarbeiten werden zunächst noch Regulierungsarbeiten an Kappen und Senken vorgenommen, bevor anschließend der Deckenüberzug mit Asphalt erfolgt. Umleitungen sind unter anderem über die Mecklenburger Straße und die Biefangstraße eingerichtet. Die Zweigstelle der Gesamtschule Weierheide sowie das dortige Wohngebiet sind ausschließlich über die Lanterstraße und die Diepenbrockstraße anfahrbar. Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

