Hüte und Kappen zu Karneval: Für sie gelten am Arbeitsplatz eher ungeschriebene Regeln.

Karneval Mit der Narrenkappe ins Büro: Was ist im Karneval erlaubt?

Oberhausen Die tollen Tage rollen an. Viele Beschäftigte möchten sich im Job verkleiden, die Höhner hören oder einen Sekt trinken. Wo sind die Grenzen?

Die fünfte Jahreszeit steuert bereits mit Riesenschritten ihrem Höhepunkt entgegen. Was aber ist an den „tollen Tagen“ eigentlich am Arbeitsplatz erlaubt, sei es nun im Büro, der Werkstatt oder auf der Baustelle? Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmensverbandes und zugleich Jurist, hat sich mit einigen Fragen auseinandergesetzt.

Musik und Rosenmontagsumzug: Wer das bunte Treiben am Radio oder im TV mitverfolgen will, für den gilt folgender Grundsatz: Arbeitsrechtlich zulässig ist das nur, wenn dadurch der Job nicht leidet. Das Radiohören als solches bedeutet aber keineswegs von vornherein, dass man seine im Arbeitsvertrag festgelegten Pflichten verletzt.

Gleichwohl darf der Arbeitgeber das Radiohören im Betrieb generell oder zu bestimmten Zeiten verbieten. Überall dort, wo es geduldet oder erlaubt ist, sollten sich zuvor Kolleginnen und Kollegen auf gemeinschaftliche Regeln verständigen.

Für die Kostümierung im Betrieb sollten wiederum gewisse Regeln ein ungeschriebenes Gesetz sein, betont Schmitz. „Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts kann der Arbeitgeber verlangen, dass sich die Mitarbeiter branchenüblich kleiden. Im Kundenkontakt dürfte es schädlich sein, wenn man von einem blutrünstigen Vampir, einem gefährlichen Bankräuber oder einem angsteinflößenden Piraten bedient wird.“

Schmitz weist ferner auf eine ganz klare Grenzziehung hin: „Verkleidung und Maskerade dürfen nicht das Tragen von Schutzkleidung behindern.“ Narrenkappe statt Bauarbeiterhelm kommt also nicht infrage.

Kostümierung am Arbeitsplatz hin oder her: Echte Jecken möchten doch am liebsten freihaben. Doch bekanntermaßen sind Rosenmontag und Altweiber selbst im Rheinland keine gesetzlichen Feiertage. „Somit gibt es keinen Anspruch auf bezahlte Freistellung – es muss Urlaub genommen werden“, betont der Geschäftsführer.

Doch keine Regel ohne Ausnahme: Für viele Betriebe in den Karnevalshochburgen hat sich aus sogenannter betrieblicher Übung ergeben, dass der Tag frei ist. Das bedeutet: „Wenn Arbeitgeber über mindestens drei Jahre vorbehaltlos und ohne Einschränkung am Rosenmontag einen freien Tag unter Fortzahlung der Vergütung gewähren, hat man an diesem Tag auch künftig einen Anspruch auf Freistellung.“

Falls das nicht der Fall ist, kommt es nicht selten vor, dass jemand in der Karnevalszeit „erkrankt“, insbesondere wenn kurzfristig für eine Karnevalsfeier kein Urlaub gewährt werden konnte. „Wird der- oder diejenige dann feuchtfröhlich feiernd ‚erwischt‘, kann dies sogar eine Kündigung nach sich ziehen“, warnt der Jurist.

Wird im Betrieb selbst Karneval gefeiert, führt der Alkoholkonsum erfahrungsgemäß zu den meisten Problemen. Dabei dürfte vielen Beschäftigten bekannt sein, dass sie ihre Leistungsfähigkeit sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz nicht durch Alkohol gefährden dürfen. Schmitz weiß aber auch: „Alkoholverbote werden kaum verhängt, die meisten Arbeitgeber haben gegen ein Gläschen Sekt zum Anstoßen nichts einzuwenden.“

Ob es sich aber nun um den Alkohol dreht oder andere Fragen, wie man es im Karneval hält: Chef und Beschäftigte sollten vorher miteinander reden, was erlaubt ist und was nicht.

