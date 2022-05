Mit der Dampflokomotive von Oberhausen nach Koblenz

Oberhausen. Zurück in die 1930er Jahre: Mit einer Dampflok können Eisenbahnfreunde im Juni von Oberhausen nach Koblenz reisen.

Auf eine einzigartige Zugfahrt zwischen Oberhausen und Koblenz können sich Oberhausener Eisenbahnfreunde am Samstag, 18. Juni, freuen. In einer Dampflokomotive wird das Reisegefühl der 1930er Jahre neu aufgelebt, in dem Sonderzug der Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra e. V. geht es von Oberhausen in einer Tagesfahrt zunächst quer durchs Ruhrgebiet und anschließend über Wetzlar und Limburg (Lahn) bis nach Koblenz.

Zum Einsatz kommt dabei eine Dampflok 78 468, die Passagiere können die schönen Aussichten in einem fast 100 Jahre alten Reisezugwagen der Eisenbahn-Tradition e. V. aus Lengerich genießen. In Koblenz sind sechs Stunden Aufenthalt geplant, bevor es in dem vom Verein selbst als „lebendiges Museum“ bezeichneten Zug wieder zurück nach Oberhausen geht. Fahrkarten gibt es nach Angaben des Veranstalters ab 81 Euro risikofrei zu kaufen – sollte der Ausflug abgesagt werden müssen, erhalten Käufer ihr Geld zurück. Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra e. V. führt zudem aus: „Vereinnahmte Gelder werden in erster Linie für den Erhalt der historischen Züge eingesetzt“. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage und unter 06622 9164602.

