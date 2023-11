Arme Senioren: So gibt man ihnen Geschenke zu Weihnachten

Anna Gedik von der Caritas beim Aufhängen der Wunschzettel an den Wunschbaum im Bero-Zentrum in Oberhausen.

Oberhausen Caritas, WAZ und die Bäckerei Horsthemke starten wieder ihre Weihnachtsaktion. Kleine Gesten für schönere Festtage.

In den vergangenen Jahren war die Aktion ein großer Erfolg, deshalb wird der gemeinsame Senioren-Wunschbaum von WAZ und Caritas auch in diesem Advent wieder im Einkaufszentrum Bero an der Concordiastraße aufgestellt. Am Donnerstag, 30. November, hat Caritas-Mitarbeiterin Anna Gedik die 100 Kärtchen an die Tanne vor der Bäckerei Horsthemke gehängt. Sie kennt nicht nur die älteren Damen und Herren, die persönlich oder mit Hilfe ihre kleinen Wünsche und Bitten aufgeschrieben haben, sie weiß auch um die einzelnen Schicksale, die hinter jeder einzelnen Wunsch-Karte stecken.

„Leider ist es so, dass Altersarmut Alltag geworden ist“, sagt Anna Gedik, die seit 2021 das Quartiersbüro Alstaden/Lirich leitet. „Viele, die zu uns in die Beratung kommen, müssen mit einer minimalen Rente auskommen und haben auch keine Familie, die sie unterstützen kann.“ An den Feiertagen trete diese Belastung verstärkt zutage, da dann auch das Geld fehle, um etwas zu unternehmen oder anderen Geschenke zu machen. „Das ist sehr traurig“, sagt die Sozialwissenschaftlerin.

Geringes Einkommen belastet Oberhausener Senioren besonders in der Weihnachtszeit

Wenn Seniorinnen und Senioren ins Quartiersbüro kommen, geht es normalerweise um Fragestellungen zu Pflege, Freizeitgestaltung oder die Wohnsituation. Doch in den vergangenen Jahren sei der finanzielle Aspekt immer stärker geworden, stellt Gedik fest. „Manchmal kommt jemand, damit wir beim Ausfüllen eines Antrags helfen, aber wenn wir fragen ,Wie geht es Ihnen?‘, dann kommt heraus, dass Rechnungen nicht gezahlt werden können.“ Entsprechend würden auch die Weihnachtswünsche ihrer Klienten ausfallen: Nicht Schmuck oder Parfum, sondern ganz Alltägliches wie Kaufland-Gutscheine oder Duschgel und Bodylotion hätten sie notiert. Daneben auch Strickwolle, Handschuhe und Schals. „Das ist richtig traurig“, findet Anna Gedik.

Der Senioren-Wunschbaum im Bero-Zentrum in Oberhausen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Noch eine andere Beobachtung hat die Caritas-Mitarbeiterin in diesem Jahr gemacht: „Viele wollen in der Weihnachtszeit auf Lichterketten und andere Deko, die mit Strom betrieben wird, verzichten.“ Alleine zu Hause und dann noch im Dunkeln, ohne die heimelige Beleuchtung, die zu Weihnachten gehört wie Lebkuchen und Stollen – „das ist trist“, findet Gedik. Umso schöner ist es da, dass die Wunschbaumaktion wieder ein kleiner Lichtblick sein kann. Bero-Besucher können die Wunschzettel vom Baum „pflücken“ und mit den Präsenten im Wert von etwa 20 Euro völlig fremden Menschen eine Freude machen. Eine Geste der Nächstenliebe, wie sie zum Weihnachtsfest passt.

Anna Gedik von der Caritas in Oberhausen kennt die Weihnachtswünsche „ihrer“ Seniorinnen und Senioren – und auch ihre kleinen und großen Sorgen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hier können die Geschenke abgegeben werden

Die Geschenke können nach Vereinbarung im Quartiersbüro Alstaden-Lirich abgegeben werden. Dieses befindet sich auf der Bebelstraße 23. Termine können telefonisch vereinbart werden unter 0208/65 63 42 28 oder 01520/15 92 040 oder per E-Mail an Anna.Gedik@caritas-oberhausen.de.

