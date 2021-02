Mit dem Taxi zum Impfzentrum – Wer trägt die Kosten?

Oberhausen. Senioren, die mit dem Taxi zum Impfzentrum fahren, haben womöglich Anspruch auf Kostenerstattung. Doch diese Kriterien müssen erfüllt sein.

Die Impfung der Menschen über 80 Jahre gegen das Coronavirus läuft. Auch in Oberhausen machen sich Senioren für eine Impfung gegen das Coronavirus auf den Weg zum Impfzentrum in der Willy-Jürissen-Halle in der Oberhausener Innenstadt. Wer sich zu wackelig auf den Beinen fühlt, um öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, nimmt sich oft ein Taxi. Doch wer zahlt am Ende die Rechnung? Die Verbraucherzentrale gibt Antworten.

„Was viele nicht wissen: Für besonders immobile Menschen übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Fahrt zum Impfzentrum“, erklären Experten. Dies kommt für Personen in Betracht, die den Pflegegrad 4 und 5 oder eine Schwerbehinderung mit dem Merkzeichen „aG“, „BI“ oder „H“ haben. Für sie übernimmt die Krankenkasse die Fahrtkosten zum Impfzentrum – laut einer Empfehlung des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Betroffene mit Pflegegrad 3 haben demnach ebenfalls einen Anspruch, wenn sie zusätzlich mobilitätseingeschränkt sind.

Taxifahrt zum Impfzentrum gilt als Krankenfahrt

Bei der Taxifahrt handelt es sich um eine sogenannte Krankenfahrt, für die der Hausarzt oder die Hausärztin ein spezielles Verordnungsformular ausfüllen muss. Darin wird noch zusätzlich der Grund der Beförderung und für die genehmigungsfreie Fahrt vermerkt. Der Taxi- oder Mietwagenfahrer muss die Fahrt quittieren.

Komplett gratis ist die Fahrt aber auch dann nicht, die gesetzlichen Zuzahlungen für die Krankenbeförderung müssen gezahlt werden. Das sind mindestens fünf Euro und höchstens zehn Euro pro Fahrt. Diesen Betrag erhält die Fahrerin oder der Fahrer sofort nach der Beförderung. Nur Versicherte, die eine Befreiungskarte haben, müssen nichts bezahlen.

Kann die Krankenkasse die Kostenübernahme ablehnen? „Die Übernahme der Fahrkosten zum Impfzentrum stellt eine neue Situation auch für die Krankenkassen dar“, erklären die Fachleute der Verbraucherzentrale. Einiges sei noch nicht einheitlich geregelt. Die Experten raten daher dazu, die Kostenübernahme vorab mit der Krankenkasse zu klären.

Wissenswertes rund um die Corona-Pandemie haben die Experten auf der Internetseite verbraucherzentrale.nrw/corona zusammengestellt.

