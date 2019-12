Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Debüt rundum zufrieden

Michael Humrich zeigt sich mit seinem Debüt als Nachtwächter rundum zufrieden: „Das hat mit viel Spaß gemacht! Vor allem auch, weil’s ja für einen guten Zweck ist.“

Der Neu-Nachtwächter wohnt – wie Thorsten Rohmert – ebenfalls an der Krumme Straße, also mitten in der allerschönsten Holtener Fachwerk-Idylle.