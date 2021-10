Minister Laumann fragt nach den Sorgen todkranker Menschen

Oberhausen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann war zu Gast in Oberhausen. Welche Themen ihn im Gespräch mit Hospiz-Angehörigen beschäftigen.

Hoher Besuch in Osterfeld: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann war am Wochenende Gast des neuen Hospizzentrum. Im – dem Einsatz des Vereins „Oberhausen hilft“ sei Dank – frisch zum Pallottihaus umgestalteten ehemaligen Jugendheim an der Vikariestraße traf er sich mit Akteuren der palliativen Versorgung. Auch zwei Nutzerinnen des Angebots kamen mit dem Minister ins Gespräch.

Dass die Hospizarbeit in Oberhausen Vorzeigecharakter hat, ist im Ministerium angekommen. Kein Wunder, dass Michael Etges, Hausarzt, Palliativmediziner und seit langen Jahren Mitgestalter der Hospizbewegung, den Besuch des Ministers als „Wertschätzung unserer verlässlichen Arbeit“ empfindet.

Laumanns Frage nach der Entstehung des Netzwerks beantwortete der Mediziner: „Ich glaube, wir haben uns einfach gefunden.“ Vor 25 Jahren sei es noch eine Bürgerbewegung gewesen. Mittlerweile „in Papier gegossen“, biete das Netzwerk den Bürgerinnen und Bürgern eine verlässliche Versorgung am Lebensende. „Die haben wir alle miteinander über die Jahre wachsen sehen.“

Stolpersteine in der Pflege

Laumann nannte die Vernetzung von stationären und ambulanten sowie auch medizinischen Angeboten einen „Riesenfortschritt“. Er selbst sei bereits im Amt gewesen, als die Palliativmedizin endlich in den Katalog der Krankenkassen aufgenommen wurde. Die Hospizbewegung habe eine gesellschaftliche, pflegerische und medizinische Dimension und sei in Oberhausen gut aufgestellt. Dennoch gebe es „Stolpersteine“.

So erzählte Bianca Sabo, Mutter eines mittlerweile 17-jährigen Sohnes, der an einer seltenen Stoffwechselerkrankung leidet, dass sie seit 2015 den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Anspruch nimmt. „Das ist gut für mich zum Luftholen, dafür, dass ich auch mal eine Auszeit nehmen kann, gut für den Austausch, so dass man Halt findet und sich als pflegende Mutter nicht so ausgegrenzt fühlt.“

Das „Möwennest“, das sie unterstützt, betreut Familien, die ein Kind mit kürzerer Lebenserwartung haben, dessen Geschwister, Kinder und Jugendliche, die einen Unfall hatten oder deren Mutter oder Vater sehr schwer erkrankt oder sterbend ist.

Die Akademie Das stationäre Hospiz und der Kinder- und Jugendhospizdienst bündeln alle Fortbildungs- und Beratungsangebote in einer gemeinsam getragenen Hospiz- und Palliativakademie. Die Büro- und Schulungsräume an der Marktstraße in der Innenstadt bilden den einen, das Pallottihaus in Osterfeld mit dem zusätzlichen Raumangebot des angrenzenden Pfarrzentrums den zweiten Standort. Geschult und ausgebildet für die Hospizarbeit werden Profis und Laien, die sich ehrenamtlich engagieren. Das aktuelle Programm finden Interessenten auf palliativakademie-oberhausen.de

Dennoch bleibt eine große Arbeitslast für Verantwortliche wie Bianca Sabo übrig, und sie wünscht sich, dass sie, wenn jemand aus dem Bekanntenkreis ihren Sohn mal stundenweise betreut, diese Hilfeleistung bezahlen darf, auch, wenn der Helfer oder die Helferin nicht die vorgeschriebene Fachausbildung hat. Ein Thema, das bei Minister Laumann auf offene Ohren stößt: Er sei ein Freund der Budgetierung, was heißt, dass die pflegenden Angehörigen Geld für Unterstützungsleistungen erhalten, über das sie frei verfügen können.

Minister Laumann nimmt Themen mit nach Düsseldorf

Ilona Muß gehört zu den Menschen, die das Angebot des Hospizes in Anspruch nehmen, erst ambulant, mittlerweile stationär. „Ich bin der Sache dankbar, meine Anfälle wurden schlimmer und ich hatte Angst dass mich mein Mann, der ja arbeiten geht, eines Tages tot auffindet.“ Doch sie berichtet auch von Problemen: Einige ihrer Mitbewohner sorgten sich über die monatlichen Briefe von der Krankenkasse. „Darin steht, dass der Aufenthalt im Hospiz noch bis zu einem bestimmten Termin bezahlt würde“, erklärte sie. „Die Formulierung ist unglücklich“, meint auch Michael Etges. Minister Laumann und seine Fachleute nahmen das Thema mit zurück nach Düsseldorf und versprachen, sich zu kümmern.