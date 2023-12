Millionen Fans: Oberhausen prämiert Instagram-Klavier-Star

Der Geehrte und seine Gratulanten: Die Laudatio für Pianist Levi Schlechtmann (2.v.li.) hielt der erste Träger des Eva-Maria-Zbick-Künstlerförderpreis, der in Oberhausen ungemein beliebte Haiou Zhang (re.)

Oberhausen Der 24-jährige Pianist Levi Schechtmann erhält den Eva-Maria-Zbick-Künstlerförderpreis und brilliert im bestens besuchten Ebertbad.

Mit der 231. Matinee seiner Vereinsgeschichte hatte Oberhausens rühriger Künstlerförderverein wieder die frohe Aufgabe, ein überragendes musikalisches Talent zu ehren: Der 24-jährige Hamburger Levi Schlechtmann erhielt im bestens besuchten Ebertbad den mit 2500 Euro dotierten Eva-Maria-Zbick-Künstlerförderpreis des Rotary Clubs Oberhausen Anthony-Hütte.

Die 2014 verstorbene Namensgeberin legte für den Rotary Club Oberhausen Anthony-Hütte den Grundstein, um einen Beitrag zur Förderung junger Künstler und Künstlerinnen zu leisten. Auch im neunten Jahr des längst namhaften Preises gelang es dem engagierten Künstlerförderverein, mit dem Pianisten Levi Schechtmann einen außergewöhnlichen Künstler zu ehren.

Junger Virtuose lässt die „Gefühls-Saiten“ seines Publikums schwingen

Das moderne Klavier ist ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Doch was wäre bloße Technik, ohne die begnadeten Musiker, die dem Instrument eine Seele verleihen und denen es dank ihres Könnens gelingt, Gefühle zum Schwingen zu bringen? Levi Schechtmann gelingt es in hohem Maße, die „Gefühls-Saiten“ seines Publikums schwingen zu lassen. Der heute 24-Jährige erhielt seine ersten Klavierstunden im Alter von sieben Jahren. Sie entfachten eine große Leidenschaft für die Musik, die dank seiner ersten Lehrerin Ljudmila Botchkovskaia stetig wuchs.

Bereits der Neunjährige beteiligte sich in seiner hanseatischen Heimat an Wettbewerben und erhielt zahlreiche erste Plätze und Auszeichnungen. Levi Schechtmanns regelmäßige Teilnahme am Hamburger LTM-Wettbewerb ermöglichte es dem jungen Musiker von 2009 bis 2019 Jahr für Jahr bei den Preisträger-Konzerten im großen Saal der Laeiszhalle, dem traditionsreichen „Vorgängerbau“ der Elbphilharmonie, aufzuspielen.

Millionen Clicks für die Musikvideos des jungen Pianisten

Levi Schechtmann war von 2014 bis 2021 Jungstudent der Andreas Franke-Akademie und wurde von Prof. Julija Botchkovskaia (der Tochter seiner ersten Klavierlehrerin) unterrichtet. Aktuell studiert der junge Pianist daheim in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater bei der Konzertpianistin Prof. Anna Vinnitskaya.

Bereits als 16-Jähriger begann das sich selbst als „Crossover“-Musiker beschreibende Talent, eigene Werke zu komponieren und bekannte klassische Kompositionen für sein Instrument zu bearbeiten. Mit einem Publikum von mehr als 150.000 Menschen auf Instagram und weiteren Plattformen ist er auch im weltweiten Web ein gefragter Künstler. Seine Neuinterpretationen klassischer Musik erreichten im Netz bis zu vier Millionen Aufrufe pro Video.

