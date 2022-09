Michael Patrick Kelly: Aus "Paddy" wird gereifter Ehemann

Michael Patrick Kelly hat seinen eigenen Stil gefunden. Am Samstag (17. September) spielt der Musiker in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen.

Oberhausen. Seine Geschwister von der Kelly Family haben in Oberhausen gespielt - nun legt Michael Patrick Kelly nach. Ein Konzert nicht nur für Nostalgiker.

Früher musizierten die Geschwister der Kelly Family noch als Straßenmusiker in der Innenstadt von Sterkrade. Wenn am Samstag, 17. September, in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen die ersten Songs ertönen, wird Michael Patrick Kelly ganz eigene Klangwege bestreiten.

Als Paddy Kelly war er ein Teenie-Idol, zierte unzählige Bravo-Poster und landete mit dem brüderlichen Duett mit Angelo Kelly bei der „Soooometimes“-Hymne „An Angel“ einen von Fans und Gegnern gleichermaßen gern zitierten Hit.

Michael Patrick Kelly: Auch ohne die Kelly Family gefragt

Heute singt er nicht mehr als Paddy, sondern als Michael Patrick Kelly. Mit 40 Jahren singt er in Oberhausen als gereifter Ehemann. Vor neun Jahren heiratete er die belgische Journalistin Joelle Verreet. Viel ist in seinem Leben passiert. Die Liebe zur Musik ist geblieben.

Bei der großen Comeback-Welle der Kelly Family 2017 war er nicht dabei. Er zog sich zwischenzeitlich über mehre Jahre komplett zurück. Sammelte sogar in einem Kloster neue Energie, bevor er sich von den Geschwistern bestärkt wieder der Musik widmete.

Während die Kelly Family am Mittwoch, 28. Dezember 2022, in der Arena Oberhausen wieder ein weihnachtlich geprägtes Konzert geben wird - steht Michael Patrick Kelly an diesem Samstag als Solo-Künstler auf der Bühne. Immerhin fünf eigene Alben kann er vorweisen.

Michael Patrick Kelly: Konzert-Karten sind noch erhältlich

Seine musikalische Erfahrung gibt er weiter: 2018 wirkte Michael Patrick Kelly bei der achten Casting-Staffel von „The Voice of Germany“ mit. Große Aufmerksamkeit verschaffte ihm aber zwei Jahre zuvor vor allem die Vox-Show „Sing meinen Song - das Tauschkonzert“, bei der Stars untereinander Songs der jeweils anderen Musiker interpretierten. Mit dabei waren in dieser Staffel auch Lena Meyer-Landrut, The Boss Hoss und Mark Forster.

Die Tournee zum aktuellen Nummer-zwei-Album „Boats“ bringt Michael Patrick Kelly nun nach Oberhausen. Songs wie „Throwback“ und „Beautiful Madness“ dürften den Fans die Rückkehr versüßen. Das Konzert an der Arenastraße 1 beginnt um 20 Uhr. Es sind noch Tickets erhältlich (rudolf-weber-arena.de). Die Preise für die Eintrittskarten fangen bei 51 Euro an.

