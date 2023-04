Mia Julia gibt Konzert in Oberhausen erst ab 18 Jahren frei

Mia Julia Brückner (36) pendelt in diesem Jahr häufiger zwischen der Partydisco "Bierkönig" auf Mallorca und Oberhausen hin und her. In der Turbinenhalle startet sie ihre Konzert-Tour.

Oberhausen. Mallorca-Star Mia Julia startet in Oberhausen ihre Schlechte-Manieren-Tour. Beim Konzert der Erotik-Mimin können aber nicht alle Fans dabei sein.

Sie hat schon so ziemlich jede Hütte abgerissen. Aber offensichtlich sind Fans des Stimmungs- und Mallorca-Schlagers echte Stehauftypen. Im Winter zieht Mia Julia Brückner (36) mit unkaputtbarer Energie quer durchs Land. Auch beim Auftakt-Konzert am Freitag, 3. November, in der Turbinenhalle Oberhausen könnte das Stimmungsbarometer ausschlagen.

Wer die gebürtige Münchnerin schon einmal getroffen hat, der weiß, dass „Schlechte Manieren“, so wie sie ihre neue Schlager-Tournee anarchistisch nennt, nicht autobiografisch sind. Trotzdem kokettiert die Vertragssängerin aus der mallorquinischen Disco „Bierkönig“ beim musikalischen Streifzug durch 13 deutsche Städte noch deutlicher mit ihrer ehemaligen und wiederbelebten Karriere als Erotik-Star als sonst.

Mia Julia Brückner: Auf Konzert-Plakaten steht - „Ab 18 Jahren“

Denn: Die Konzert-Macherin gibt die Auftritte ihrer Tournee höchstpersönlich erst ab 18 Jahren frei. Ein dickes „Ab 18“ haben sie auch auf die Konzertplakate für die Oberhausen-Sause gedruckt - was der Aufmerksamkeit sicher nicht schaden dürfte. Während Erwachsene zu feierwütigen Hits wie „Freitag, Samstag, Dicht“, „Scheiß auf Schickimicki“ und „Endlich wieder Malle“ in der Turbinenhalle Party machen, müssen sich jugendliche Fans nach anderen Live-Auftritten umschauen.

Was genau für die dreistündige Konzert-Fete in der Turbinenhalle geplant ist, lässt die 1,57-Meter-Frau allerdings geheimnisvoll offen: „Ich kann nur so viel sagen: Es wird das ein oder andere Mal ein gewisses Prickeln im Raum zu spüren sein. Der ein oder andere wird erstaunt sein und sagen – das hat Sie nicht gemacht?“, lässt Mia Julia Brückner verlauten. In jeder Tourstadt soll auch ein Überraschungsgast die Stimmung hochhalten.

Mia Julia Brückner: Auch beim Inselfieber-Festival ist sie dabei

Mia Julia ist Oberhausen wirklich nicht unbekannt. Neben großen Festivalauftritten bei „Oberhausen Olé“ spielte die Ballermann-Kennerin hier etliche Solo-Konzerte, unter anderem in der Arena Oberhausen. Bereits am Samstag, 2. September, wird sie bei der Mallorca-Riesenfete „Inselfieber“ neben dem Westfield Centro dabei sein.

Die Tickets für ihr eigenes November-Konzert in der Turbinenhalle (Im Lipperfeld 24) kosten knapp 45 Euro. Bei der Tournee feiert sie auch ihre seit zehn Jahren anhaltende Partymusik-Karriere.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen