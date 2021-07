Die Polizei ist zur Stunde in Oberhausen-Osterfeld im Einsatz, um nach einer Attacke am frühen Morgen Spuren zu suchen.

Polizeieinsatz Messerstecherei in Oberhausen – Polizei warnt vor Täter

Oberhausen. Ein 27-Jähriger wurde am Donnerstagmorgen in Oberhausen lebensgefährlich verletzt. Der Täter ist auf der Flucht, die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Bei einer Messerstecherei in Oberhausen-Osterfeld wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Mann lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ist zur Stunde noch vor Ort, um Spuren am Tatort zu sichern. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 27-jährigen Mann aus Krefeld.

Um kurz vor 2 Uhr am Donnerstagmorgen erreichte die Polizei der entsprechende Notruf aus Osterfeld. Die Einsatzkräfte eilten zur Bottroper Straße, wo sich der Angriff ereignet hatte. Vor Ort trafen sie auf den verletzten Mann und zwei Zeuginnen. Der mutmaßliche Täter war noch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Noch in der Nacht verstärkte die Essener Polizei die Ermittlungen vor Ort.

Nach dem mutmaßlichen Täter wird gefahndet. Er soll 28 Jahre alt und rund 1,85 Meter groß sein. Laut Zeugenaussagen trägt er eine Brille und hat rote Haare. Zum Tatzeitpunkt soll er ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Die Polizei bittet: „Sollten Sie den Tatverdächtigen sehen, alarmieren Sie bitte sofort den Notruf der Polizei unter 110 und halten Sie Abstand. Sprechen Sie den Mann auf keinen Fall an!“

