Messerstecherei in Oberhausen: Opfer am Freitag gestorben

Der 27-Jährige Mann aus Krefeld, der am gestrigen Donnerstag, 15. Juli, bei einer Messerstecherei in Oberhausen Osterfeld lebensgefährlich verletzt wurde, ist in der Nacht zu Freitag an seinen Verletzungen gestorben.

Um kurz vor 2 Uhr am Donnerstagmorgen hatte die Polizei der entsprechende Notruf aus Osterfeld erreicht. Die Einsatzkräfte eilten zur Bottroper Straße, wo sich der Angriff ereignet hatte. Vor Ort trafen sie auf den verletzten Mann und zwei Zeuginnen. Der mutmaßliche Täter war noch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Noch in der Nacht verstärkte die Essener Polizei die Ermittlungen vor Ort, sicherte Spuren.

Tatverdächtiger wird noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt

Die Fahndung hatte am Ende relativ schnell Erfolg: Bereits am Donnerstagmittag meldeten Staatsanwaltschaft und Polizei, dass sie den mutmaßlichen Täter an der Mülheimer Straße ausfindig machen und festnehmen konnten. Der mutmaßliche Täter, ein 28-Jähriger Deutscher, wird noch am heutigen Freitag, 16. Juli, dem Haftrichter vorgeführt.

Zunächst wurden zwei mutmaßliche Aufenthaltsorte des Tatverdächtigen ermittelt, einer wohl in Osterfeld, der andere an der Mülheimer Straße. Dort konnte die Polizei den deutschen Tatverdächtigen dingfest machen. Er blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

SEK nahm weitere Person zur Vernehmung fest

Zuvor hatten Anwohner beobachtet, wie ein Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) an der Kampstraße in Osterfeld am Donnerstagvormittag eine Wohnung stürmte und eine Blendgranate zündete. Eine Person sei in Handschellen abgeführt worden, sagte ein Augenzeuge. Dieser Einsatz stand ebenfalls im Zusammenhang mit dem Vorfall, bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Die festgenommene Person wurde zur Vernehmung abgeführt und kurz darauf wieder freigelassen.

