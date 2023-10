Merkwürdige Geräusche fluten den Hauptbahnhof Oberhausen

Oberhausen. Eine Geräuschkulisse wie auf einer Techno-Party dröhnt durch den Hauptbahnhof Oberhausen. Die lauten Töne helfen, Bahnkunden zu schützen.

Sind wir hier eigentlich auf einer Techno-Party? Am Dienstagmorgen, 10. Oktober 2023, empfängt ein durchdringendes, merkwürdiges Geräusch die Fahrgäste der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Oberhausen. Es ist ziemlich laut, schillert und moduliert so vor sich hin – wie ein Soundteppich auf einer Elektro-Dance-Feier, auf dem der weltbekannte DJ seine in die Beine schießenden Rhythmen platziert.

Ein Paar geht mit einem überdimensionierten Handy durch den Bahnhof

Doch die Kunden der Bahn sind offenbar so einiges gewohnt: Besonders erstaunt scheinen die Menschen, die durch den Bahnhof spazieren, von dem Akustik-Set nicht zu sein. Was macht die Bahn dort? Immerhin zeigt ein Paar, das mit einem überdimensionierten Handy von Raum zu Raum geht, dass es hier nicht um einen neuen Alarmton geht: Es ist ein technisches Gerät für Lautstärke und Akustik. Nachfrage am Kundenschalter im Hauptbahnhof: Warum dröhnt es hier so lautstark durch alle Lautsprecher? Achselzucken, hier weiß niemand Bescheid.

Die Lautsprecher im Oberhausener Hauptbahnhof werden in diesen Tagen getestet. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Doch fragt man diejenigen, die es wissen müssen, dann erfährt man: Die Techniker vor Ort messen gerade, ob die Lautsprecher so hervorragend funktionieren, dass die Stimmenverständlichkeit gut genug ist, so dass alle Passanten überall im Oberhausener Hauptbahnhof die Ansagen verstehen können. Das ist natürlich nicht nur bei den üblichen Verspätungen von Zügen wichtig, sondern gerade auch im Alarmfall bei Ansagen zur Sicherheit. Eine Woche lang prüft ein Team auf dem Gelände den Zustand der Lautsprecheranlagen. Eine Informationstafel oder ein Plakat als Hinweis, warum dieser Sound ausgestrahlt wird, ist im Hauptbahnhof nicht zu finden.

Schon im August 2023 prüfte die Bahn die neue Lautsprecheranlage in Oberhausen

Schon im August dieses Jahres erlebten Bahnkunden im Oberhausener Hauptbahnhof ungewöhnliche Durchsagen: „Achtung! Dies ist eine Testdurchsage“, war eine Frauenstimme zu hören. Es müsse geprüft werden, ob wichtige Informationen in einer Gefahrensituation jede Person im Bahnhof erreichen könne, erklärt die Stimme in freundlichem, aber leicht alarmierendem Ton. Einen Techno-Sound gab es damals nicht – zumindest hat sich kein Ohrenzeuge dazu gemeldet.

Damals war von der Bahn im Oberhausener Hauptbahnhof eine neue Audio-Anlage angebracht worden, die zum Start erst einmal auf Herz und Nieren geprüft wurde. Jetzt, zwei Monate später, erfolgt die nächste Routineprüfung.

Für diese Sicherheitsansagen wird übrigens eine andere Stimme genutzt als für die klassischen Informationen zu verspäteten Zügen. So kann man die nüchternen Alltags-Durchsagen besser von den Informationen in Notfällen unterscheiden.

