Menschen in Lirich trauern um Pastor Jörg Dammers

Oberhausen. Eine traurige Nachricht aus Oberhausen-Lirich: Kurz vor seinem 60. Geburtstag ist jetzt Pastor Jörg Dammers verstorben.

Vier Wochen vor seinem 60. Geburtstag und drei Wochen nach dem 31. Jahrestag seiner Priesterweihe ist Jörg Dammers, Pastor der St.-Katharina-Gemeinde in Lirich und stellvertretender Pfarrer der Großgemeinde St. Marien, in den frühen Morgenstunden des 23. Juni verstorben.

Seine Haushälterin fand ihn, der herbeigerufene Notarzt stellte den natürlichen Tod statt. Lirich trauert um einen engagierten und aufrechten Mitbürger.

Erst vor fünf Wochen war bei dem überaus beliebten Seelsorger Lungenkrebs in einem fortgeschrittenen Stadium festgestellt worden, in diesen Tagen sollte im Essener Uni-Klinikum eine ambulante Chemotherapie beginnen. Beigesetzt wird Dammers am Samstag kommender Woche in der Gruft seiner Familie auf dem Friedhof am Flockenfeld in Alstaden.

Aus Alstaden kommt er, in der Alstadener St.-Antonius-Kirche feierte er im Juni 1990 auch Primiz, nachdem Kardinal Hengsbach ihn am 1. Juni 1990 im Essener Münster zum Priester geweiht hatte. Nach Kaplan-Stationen in Essen und an Herz Jesu in Speldorf-Broich wurde Dammers am ersten Advent des Jahres 1997 mit der Leitung der Pfarrei St. Katharina betraut. Damit war er von Anfang an in den für Katholiken schmerzhaften Prozess der „Verschlankung“ der Gemeinden auf Dekanats- und Bistumsebene einbezogen.

Den Menschen stets zugewandt

Parallel dazu traten in dem einst industriegeprägten Lirich manch soziale Probleme auf. Dammers begegnete diesen Phänomenen in einer rheinisch-zugewandten Art und erwarb sich Sympathie und Zuneigung nicht nur seiner Gemeinde. Vor allem in der Kinder-und Jugendarbeit unterschied der Geistliche nicht nach Konfession und Religion, sondern stellte das Sich-Kümmern um Schutzbefohlene in den Vordergrund. Das wird besonders deutlich am „Jugendhof“-Projekt mit der offenen Ganztagsbetreuung, das er beharrlich vorangetrieben hatte.

Als Präses der DJK Arminia und der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft hatte er stets ein offenes Ohr, arbeitete in verschiedenen Initiativen der Liricher Bürgerschaft mit und fühlte sich bei der KAB und den Ideen der katholischen Soziallehre ebenso heimisch wie er die kleinteilige Arbeit für die Senioren, den katholischen Frauendienst und die Messdiener nicht vernachlässigte.

