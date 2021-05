Mellinghofer Straße: 109 Fahrer landen in der Blitzerfalle

Oberhausen. In wenigen Stunden schnappt die Blitzerfalle über 100 Mal zu. Die Polizei zieht nach einer Kontrollaktion auf der Mellinghofer Straße Bilanz.

Die Polizei Oberhausen hat auf der Mellinghofer Straße in rund fünf Stunden insgesamt 109 Fahrer geblitzt, die zu schnell unterwegs waren.

Die Polizei hatte die Kontrollaktion am Samstagabend, 8. Mai, gestartet: In zwei Fällen waren die Autofahrer über 30 km/h zu schnell, so dass sie jetzt mit einem Monat Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen müssen. Auch in drei weiteren Fällen reichte ein Verwarngeld nicht aus, es waren Bußgelder fällig.

Illegales Treffen von Autoposern an der Mellinghofer Straße

Bereits vor drei Wochen hatte die Mellinghofer Straße im Blickpunkt einer Polizeiaktion gestanden: Damals hatten sich dort zahlreiche, offensichtlich zur Tuning- und Autoposer-Szene gehörende Autofahrer zu einem illegalen Treffen verabredet. Die Anwohner beschwerten sich massiv über laut aufheulende Motoren und hatten der Polizei vermeintliche Auto-Rennen auf den umliegenden Straßen gemeldet.

„Halten Sie sich immer an die Verkehrsvorschriften!“

Die Polizei Oberhausen unterstreicht, dass sie auch künftig strikt gegen Tempoverstöße vorgehen werde: „Oberhausener Polizisten überwachen auch weiterhin rund um die Uhr und täglich an zahlreichen Messstellen im gesamten Stadtgebiet die Einhaltung der Tempolimits.“ Mit einem simplen Trick könnten Autofahrer eine persönliche Bekanntschaft mit den Polizisten vermeiden: „Halten Sie sich immer an die Verkehrsvorschriften!“

