Mehrfamilienhaus nach Brand in Oberhausen nicht bewohnbar

Die Feuerwehr löschte am Montag einen Kellerbrand in Oberhausen (Symbolbild).

Oberhausen. In einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen brennt am Montagmittag der Keller. Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.

Bei einem Brand an der Saarstraße in Oberhausen wurde am Montag das Gebäude so stark beschädigt, dass es bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar ist. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen Mittag wurde die Feuerwehr zum Einsatzort gerufen. Rauch drang aus einem Lichtschacht und der Eingangstür. Das Feuer wütete im Keller des Mehrfamilienhauses. Auch das Treppenhaus war bereits „massiv verraucht“, wie es im Bericht der Feuerwehr heißt.

Zwei Trupps der Oberhausener Feuerwehr konnten den Brand schließlich löschen, es breitete sich nicht weiter bis in die Wohnungen aus. Die Feuerwehr Oberhausen war mit 16 Einsatzkräften zwei Stunden im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.