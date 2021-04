Mehrere Fahrzeuge in Oberhausen-Schmachtendorf aufgebrochen

Die Polizei sucht Diebe, die am Wochenende in Oberhausen mehrere Autos aufgebrochen haben sollen.

Oberhausen. Aus Fahrzeugen in Oberhausen-Schmachtendorf wurden am Wochenende Lenkräder oder Navigationsgeräte gestohlen. Wer hat etwas beobachtet?

Unbekannte Täter haben in Oberhausen-Schmachtendorf Fahrzeuge aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht von Freitag, 16. April, auf Samstag, 17. April, mehrere Autos beschädigt. Aus den Pkw haben die Diebe unter anderem Lenkräder, Navigationssysteme und andere Teile der Innenausstattung und Fahrzeugelektronik gestohlen

Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Oberhausen unter der Rufnummer 0208/8260 oder per Mail an an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.