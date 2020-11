Mehrere Corona-Infektionen in einem Oberhausener Altenheim

Oberhausen. Bei einer Routine-Testung in einem Krankenhaus am Montag fiel der erste Bewohner eines Oberhausener Altenheimes mit einer Corona-Infektion auf.

Das Altenpflegeheim „Senioren-Wohnpark Oberhausen“ verhängt nach mehreren Corona-Fällen ein striktes Besucherverbot – und lässt seit Dienstag alle Bewohner und Mitarbeiter auf Corona testen, mit Hilfe der neuen Schnelltests (Covid-Antigen-Schnelltest PoC).

Anfang dieser Woche sind zwei Covid-19-Tests bei zwei Bewohnern des Heimes an der Havensteinstraße 47 in der Oberhausener Innenstadt positiv ausgefallen. Die Corona-Infektion des einen der beiden Pflegebedürftigen wurde allein deshalb bemerkt, weil er am Montag in einem Krankenhaus aufgenommen werden sollte und dort einer der üblichen Routinetests positiv ausgefallen war. Der zweite positiv getestete Bewohner wurde in seinem Zimmer nach Angaben des Pflegeheimbetreibers Emvia Living (Hamburg) umgehend isoliert.

Der Einsatz der Schnelltests hat dann bereits deutliche Ergebnisse am Mittwoch auch unter den Pflegebeschäftigten geliefert: Einer Pflegekraft konnte noch vor Dienstbeginn per Antigen-Schnelltest eine Corona-Infektion nachgewiesen werden – und wurde nach Angaben einer Pressemitteilung des Heimbetreibers sofort in häusliche Quarantäne geschickt. Alle übrigen Beschäftigten des Heimes wurden zum Glück negativ getestet. „Wir handeln streng nach unserem Pandemieplan, verfolgen intern alle Kontakte von Mitarbeitenden, Bewohnern und Besuchern und stimmen uns über die weiteren Maßnahmen eng mit dem Gesundheitsamt ab“, versichert Daniela Wolff, Pflegedienstleiterin des Senioren-Wohnparks.

Emvia-Geschäftsführer Prof. Dr. med. Fotuhi versichert nach den negativen Infektionsnachrichten aus seinem Haus, dass Pflegeeinrichtungen grundsätzlich sichere Orte für Bewohner und Mitarbeiter seien – weil Schutzmaßnahmen wie das Tragen von FFP2-Masken im Kontakt mit Heimbewohnern und die neuen PoC-Antikörper-Schnelltests wirken: „Wichtig ist, dass sich alle Beteiligten an die Präventionsmaßnahmen und die Infektionskettenunterbrechungskonzepte halten.“ Im Laufe dieser Woche wird nach Angaben des Heimbetreibers die Feuerwehr per PCR-Test die im Schnelltest positiv angezeigten Personen erneut testen. Eine Nachtestung aller Bewohner und Mitarbeiter im PCR-Verfahren hat das Gesundheitsamt für Montag, 16. November, geplant.