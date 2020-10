Mehr Sicherheit: Sparkasse baut S-Bereich in Buschhausen um

Oberhausen. Die Sparkasse will der Sprengung von Geldautomaten besser vorbeugen und baut deshalb den SB-Bereich an der Filiale in Oberhausen-Buschhausen um.

Als Konsequenz aus der landesweit stark zunehmenden Sprengung von Geldautomaten wird die Stadtsparkasse Oberhausen in der kommenden Woche den SB-Bereich der Filiale Buschhausen an der Friesenstraße 114 umbauen.

Die dort vorhandenen SB-Geräte in der Hauswand der Filiale werden in einem ersten Schritt abgebaut. Im Anschluss wird der Windfang der Filiale, in dem sich auch die Briefschließfächer befinden, zu einem neuen SB-Bereich umgestaltet, in den der Geldautomat umziehen wird.

Für Kundinnen und Kunden bedeuten diese Maßnahmen, dass die Automatentechnik vor Ort am Dienstag, 6. Oktober, nicht zur Verfügung steht. Ab Mittwoch, 7. Oktober, ist der Geldautomat im neuen SB-Bereich der Filiale ab 7 Uhr verfügbar. Schließfächer und Geldautomat sind nach dem Umbau von 7 bis 22 Uhr für Kundinnen und Kunden zugänglich. Auch diese zeitliche Begrenzung dient ausschließlich dem Schutz der Bevölkerung, da Geldautomatensprenger fast immer in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden agieren.

„Vorsichtsmaßnahme und Übergangslösung“

„Es handelt sich um eine schnell umgesetzte Vorsichtsmaßnahme und Übergangslösung“, sagt Oliver Mebus, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Oberhausen. „Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden sowie der Anwohner unserer Filiale Buschhausen hat oberste Priorität.“ Langfristig plant die Stadtsparkasse Oberhausen, den SB-Bereich der Filiale Buschhausen komplett zu erneuern und zu erweitern.