Mehr Mädchen als Jungen machen in Oberhausen Abitur

Mehr Mädchen als Jungen absolvieren das Abitur in Oberhausen. Hier eine Szene aus einer Abiturprüfung im letzten Jahr am Sophie-Scholl-Gymnasium.

Oberhausen. Im Jahr 2020 haben mehr Mädchen als Jungen in Oberhausen ihr Abitur gemacht. Nur an Berufskollegs sind es etwas anders aus.

Auch im Jahr 2020 haben wieder mehr Mädchen als Jungen die Schule mit einem Abitur abgeschlossen. Das geht aus einer aktuellen Statistik von IT.NRW hervor. Insgesamt haben im vergangenen Jahr 770 Schülerinnen und Schüler die weiterführenden Schulen mit dem Abitur abgeschlossen, 435 davon waren weiblich, 335 männlich.

An allen Schulen haben insgesamt mehr Mädchen das Abitur erreicht. an den Gesamtschulen liegt das Verhältnis bei 150 Mädchen zu 120 Jungen, an den Gymnasien waren es insgesamt 280 Mädchen, während lediglich 205 Jungen das Gymnasium mit Abitur verlassen haben. Nur an den Berufskollegs ist die Situation anders. Dort haben halb so viele Schülerinnen wie Schüler ihr Abitur abgelegt – zehn Jungen und fünf Mädchen.

Die Zahlen bestätigen die Entwicklung der letzten Jahre – bereits 2019 waren die Mädchen mit Abitur in Oberhausen in der Überzahl. Damals waren von 840 Abiturienten insgesamt 54,5 Prozent weiblich.