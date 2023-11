Mehr Lese-Genuss: Tolle Aktionen für Kinder in Oberhausen

Oberhausen. Immer weniger Kinder können richtig lesen. Oberhausen steuert dagegen. Die diesjährige Lesestadt lockt mit tollen Aktionen. Hier ist was los.

Die jüngsten Studien lieferten reichlich ernüchternde Ergebnisse. Die Lese-Fähigkeit der Kinder in Deutschland wird immer schlechter. Jedes vierte Grundschulkind erreicht laut der internationalen Iglu-Studie nicht einmal das Mindestniveau. In NRW ist die Stimmung besonders gedrückt: Dem Bildungsmonitor zufolge belegt das einwohnerstärkste Bundesland nur Rang 13 von 16.

Vor diesem Hintergrund kommt die diesjährige Lesestadt Oberhausen wie gerufen. Vertreter aus der Politik wollen am Freitag, 17. November, mit gutem Beispiel voran gehen und Kindern vorlesen. Dazu gibt es Workshops und Theater-Stücke.

Oberbürgermeister Daniel Schranz liest im Theater Oberhausen

Das Motto der diesjährigen Lesestadt passt zur aktuellen Debatte: „Das Theater mit dem Lesen“, heißt es. Theater machen wollen die Politiker aber gar nicht, sondern die Lust auf Bücher wecken. So liest Oberbürgermeister Daniel Schranz den Kindern der Wunderschule um neun Uhr im Theater Oberhausen vor. Der Titel des Buches ist noch nicht bekannt. Dafür hat sich Bürgermeister Werner Nakot schon entschieden: Er liest von 16 bis 17 Uhr in der Zentralbibliothek allen interessierten Kindern aus Harry Potter „Der Stein der Weisen“ vor.

Alt-Oberbürgermeister Klaus Wehling hat hingegen einen Kinder-Krimi ausgewählt. Er besucht die Stadtteilbibliothek Sterkrade, Wilhelmstraße 9. Ab neun Uhr liest er aus dem Buch „Die ??? Kids – Spuk in der Schule“ vor. Die Veranstaltung für die Postwegschule ist nicht öffentlich.

Was gibt es noch beim diesjährigen Lesetag? Hier kommt der Überblick:

Stadtteilbibliothek Sterkrade, Wilhelmstraße 9

Auch sie haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt: (v.l.) Jens Niemeier (Kulturagent), Lale Arslanbenzer (Kommunales Integrationszentrum), Wilhelm Kurze (Literarische Gesellschaft), Anna Derichs (Bert-Brecht-Bildungszentrum), Oberbürgermeister Daniel Schranz, Diana Bengel (Bert-Brecht-Bildungszentrum) und Oscar Volkmann (Stadtteilbibliothek Schmachtendorf). Foto: TOM THOENE

Das Figurentheater Seifenblasen zeigt ab 16 Uhr das Stück „Der kleine Häwelmann“. Dieser liegt nachts in seinem Rollbett und ist putzmunter. Als der gute, alte Mond durchs Fenster scheint, fährt der kleine Häwelmann mit seinem Bett auf und davon: durchs Zimmer, die Wände hoch, über die Decke und schließlich zum Fenster hinaus. Er trifft dabei auf den Wetterhahn in der Stadt und Hinz den Kater im Wald, bis es dem Mond zu bunt wird: „Junge, hast du noch nicht genug?“ „Nein“, schreit Häwelmann, „Mehr, mehr! Ich will bis in den Himmel hinein!!!“ Und was dann geschieht, erfahren alle abenteuerlustigen Kinder ab drei Jahren in dieser turbulenten Geschichte.

Ev. Sophien-Kirchengemeinde, Nohlstraße 2-4

In der Christuskirche findet ein Büchertischkaffee statt. Jeder, der Lust hat, darf ab 15. 30 Uhr vorlesen, oder einfach nur zuhören.

Café Mary & Joe, Platz der Guten Hoffnung

Im ehemaligen ökumenischen Kirchenzentrum an der Centro-Promenade soll die Lust zum Lesen beim „LauschGericht“ geweckt werden. Ab 13 Uhr liest ein Überraschungsgast eine halbe Stunde aus einem Buch vor, das er zu diesem Anlass ausgesucht hat. Die Besucherinnen und Besucher können dabei das preisgünstige Mittagessen oder Kaffee und Kuchen genießen.

Ameos Pflegezentrum Josefinum, Mülheimer Straße 89

Ab 15 Uhr lesen Viertklässler der Marienschule den Seniorinnen und Senioren aus ausgewählten Büchern vor.

Stadtteilbibliothek Osterfeld, Kirchstraße 10

Die Besucherinnen und Besucher des Jugendhauses Osterfeld-Mitte der Falken haben in drei Workshops mit einer Theaterpädagogin aus Osterfeld eine kurzweilige Lesung für Kinder ab sechs Jahren vorbereitet. Die Lesung findet ab 15 Uhr in der Stadtteilbibliothek Osterfeld statt. Neben der Lesung gibt es ein Kreativangebot und kostenfreie Snacks und Getränke.

>>> Bestsellerautor in der Zentralbibliothek

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr findet am Abend des Vorlesetages statt. Der Bestsellerautor Max Bentow stellt seinen neuen Psychothriller „Engelsmärchen“ in der Zentralbibliothek vor. Die Lesung (19.30 Uhr) ist ausgebucht.

Die Gedenkhalle beschäftigt sich mit einem ernsten Thema. Ab 18 Uhr präsentiert Prof. Dr. Wolfgang Benz das Buch „Allein gegen Hitler, Leben und Tat des Johann Georg Elser“. Darin geht es um den Schreiner Georg Elser, der mit einer Bombe versuchte, Adolf Hitler zu töten. Weitere Infos: www.gedenkhalle-oberhausen.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen