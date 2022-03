So begrünt sind bisher noch nicht viele Häuser in Oberhausen - doch vielleicht ändert sich das bald (Symbolfoto)

Umweltschutz „Mehr Grün am Haus“: Oberhausen bietet Seminar kostenlos an

Oberhausen. Die Begrünung von Häusern und Grundstücken kann für ein besseres Klima am Haus sorgen. Die Stadt bietet dazu im März ein Online-Seminar an.

Die Verbraucherzentrale NRW bietet Oberhausener Hauseigentümern am Dienstag, den 15. März 2022 ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Dachbegrünung, Fassadenbegrünung und Hofgestaltung an.

In dem um 18 Uhr startenden Online-Seminar erhalten die Teilnehmer relevante Informationen rund um verschiedene Arten der Dachbegrünung, die passende Pflanzenwahl sowie zu Pflege, Baukosten und rechtlichen Aspekten. Fachreferentin Andrea Wegner vom Projekt „Mehr Grün am Haus“ spricht zudem über die Begrünung von Hausfassaden und die Vorgarten- und Hofgestaltung. Der Termin findet in Kooperation mit dem Oberhausener Stadtteilbüro Osterfeld, der Innovation-City Oberhausen und der Energieberatung der Verbraucherzentrale Oberhausen statt.

Das Stadtteilmanagement Osterfeld verdeutlicht die Relevanz des Themas: „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Sommer zunehmend trocken und sehr heiß verlaufen. Gleichzeitig erleben wir immer häufiger Unwetter mit Starkregen, der Häuser, Grundstücke und Kanalisation belastet. Begrünung rund ums Haus kann dazu beitragen, die Auswirkungen dieser Wetterextreme abzumildern und ein spürbar besseres Klima am Haus zu erreichen.“ Aus diesem Grund werde das Seminar kostenlos angeboten, zudem erhalten Eigentümer in Osterfeld während der Veranstaltung ausführliche Informationen zu Förderangeboten.

Für die via Zoom-Meeting stattfindende Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich telefonisch an 0208-81069120 oder per E-Mail aninfo@stadtteilmanagement-osterfeld.de wenden. Weitere Infos zum Projekt der Verbraucherzentrale unter: www.mehrgruenamhaus.de/

