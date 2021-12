Die Warteschlange an der neu eingerichteten städtischen Impfstelle auf dem Saporisha-Platz in der Oberhausener Innenstadt am Dienstag, 7. Dezember 2021. Insgesamt betreibt die Stadt fünf feste Impfstellen im Stadtgebiet.

Corona Termine frei für Oberhausener Mega-Impfaktion in der Arena

Oberhausen. 5000 Impfungen – Riesen-Chance für alle, die sich impfen lassen möchten, ob erstmals oder zum zweiten oder dritten Mal. Es sind Termine frei.

Geimpft zum Weihnachtsfest mit der Familie – das wird für weitere 5000 Oberhausenerinnen und Oberhausener möglich dank einer außergewöhnlichen Sonderimpfaktion am vierten Advent. „Ärmel hochkrempeln: Oberhausen gegen Corona“ heißt es am Sonntag, 19. Dezember 2021 in der König-Pilsener-Arena.

Nach vorheriger Anmeldung können sich alle ab zwölf Jahren zwischen 10 und 18 Uhr ihren Covid-19-Schutz mit einem mRNA-Vakzin (Biontech oder Moderna) abholen. Jugendliche unter 18 Jahren können allerdings aufgrund bisher noch fehlenden Stiko-Empfehlung keine Auffrischungsimpfung erhalten. Und alle anderen erhalten die dritte Impfung auch am Aktionstag „Oberhausen gegen Corona“ frühestens fünf Monate nach der zweiten Impfung.

„Bitte lassen Sie sich impfen“: Oberbürgermeister Daniel Schranz appelliert an alle Oberhausener. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Eine aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz von 220 und 393 Todesfällen bisher, zehn Corona-Kranke auf der Intensivstation – doch noch immer sind 20 Prozent derjenigen, die sich impfen lassen könnten, noch ohne jeglichen Schutz gegen diese gefährliche Krankheit. Und jetzt taucht auch noch die Omikron-Mutation auf, die noch infektiöser ist als die bisherigen Corona-Varianten – und für einen ausreichenden Schutz die Booster-Impfung, die dritte Impfung, nach ersten Studienergebnissen unbedingt erforderlich ist.

Nicht nur die Stadt, auch viele Mediziner machen deshalb gerade richtig Tempo mit zusätzlichen festen Impfstellen und Sonderaktionen in allen Bezirken und auch außerhalb der Sprechstundenzeiten.

5000 Impfungen an einem Tag waren bisher jedoch noch nicht möglich, in der König-Pilsener-Arena am Centro kann dies nun dank des großen Platzangebots und zahlreicher Helfer realisieren. Nachdem Arena-Betreiber ASM Global grünes Licht gegeben hat, gewann die Stadt für den Impfaktionstag mehr als 150 haupt- und ehrenamtliche Kräfte, darunter Ärzte sowie medizinisches und pharmazeutisches Fachpersonal. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist ebenso mit dabei wie der Arbeiter-Samariter-Bund, die Johanniter, die Rettungsgesellschaft DLRG, die Freiwillige Feuerwehr, das Technische Hilfswerk THW und die Notfallseelsorge.

30 Schalter nehmen gleichzeitig Daten von Impflingen auf

In der Arena werden an 30 Registrierungsschaltern zeitgleich die Daten aufgenommen und an bis zu 25 Impfstraßen Impfungen durchgeführt. „Wir als Stadt wollen Tausenden Bürgerinnen und Bürgern, die bisher keinen Termin bekommen haben, ermöglichen, noch vor den Feiertagen geimpft zu werden“, erklärt Oberbürgermeister Daniel Schranz.

„Dass wir diese große Impfaktion auf die Beine stellen können, verdanken wir vielen Helferinnen und Helfern. Ganz herzlichen Dank sage ich dem Management der König-Pilsener-Arena, dass dort, wo sonst Unterhaltung die Hauptrolle spielt, jetzt dem Gesundheitsschutz so viel Raum gegeben wird.“ Damit die Aktion ein Erfolg wird, brauche es nun vor allem eins: Impfwillige. „Machen Sie einen Termin und holen Sie sich eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung“, bittet der Oberbürgermeister, „nur gemeinsam können wir die Pandemie besiegen.“

Online-Anmeldung für Impfungen erforderlich

Und so läuft dieser außergewöhnliche Impftag ab: Interessierte Oberhausenerinnen und Oberhausener müssen sich auf https://termine.oberhausen.de anmelden. Wer seinen Termin nicht wahrnehmen kann, wird gebeten, ihn zu stornieren, um so anderen die Möglichkeit zum Impfen zu geben. In der Bestätigungsmail ist ein Link zur Stornierung eingefügt.

Die Stadt bittet alle Impflinge darum, folgende Vordrucke ausgefüllt mitzubringen: Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff und Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff.

Die Vordrucke sowie die Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten für Impfwillige zwischen 12 und 15 Jahren gibt es auf www.oberhausen.de/impfen. Mitbringen muss man ebenfalls einen Personalausweis und – sofern vorhanden – den Impfausweis. Unter-30-Jährige werden mit Biontech geimpft, Booster-Impfungen führen die Ärzte auch am Aktionstag „Oberhausen gegen Corona“ frühestens fünf Monate nach der zweiten Impfung durch..

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

+++Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Oder den schönsten Biergarten? Der neue Gastro-Newsletter gibt Antworten. Und enthält zusätzlich jede Menge News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet. Hier kostenlos anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen