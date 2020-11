Oberhausen. Das als weltweit einzigartig angekündigte Rainer-Schaller-Leuchtturmprojekt „The Mirai“ wird in Oberhausen nun doch nicht verwirklicht.

Das vor drei Jahren mit markigen Worten präsentierte Leuchtturmprojekt „The Mirai“ („Die Zukunft“) in Oberhausen ist endgültig Geschichte. Rainer Schaller, Gründer der McFit-Studio-Kette und vieler Ableger, hat sich von seinem Traum verabschiedet, in den alten Industriehallen in der Nähe des Einkaufszentrums Centro sein internationales Vorzeigeprojekt zu verwirklichen – das „Silicon Valley der Fitness“.

Geplant war eine Investition von hundert Millionen Euro – 50 Millionen Euro wollte die Rainer-Schaller-Group (RSG) selbst aufbringen, 50 Millionen Euro sollten Sponsoren (Krankenkassen, Gesundheits- und Fitnessanbieter) liefern. Hauptgrund für die Absage des Fitnesstempels mit Dauer-Branchen-Messe ist nach Angaben von „The Mirai“-Geschäftsführer Yüce Yücel die Corona-Pandemie.

Freizeitsport ohne Mitgliedsbeitrag

An der Kreuzung Essener Straße/Konrad-Adenauer-Allee sollte auf 55.000 Quadratmetern eine weltweit einzigartige Plattform der Fitness- und Gesundheitsbranche entstehen: In dem Messe- und Kongresszentrum sollten täglich Tausende Freizeitsportler ohne Mitgliedsbeitrag an modernsten Fitnessgeräten trainieren, Geräte- und Computer-Produzenten ihre Produkte und Innovationen präsentieren, Wissenschaftler anhand der Daten der trainierenden Menschen Geräte und Übungen weiterentwickeln. Sogar ein Fernsehstudio zur Produktion von Fitnessfilmen war geplant. Und das alles im 365-Tage-Betrieb.

Die Hyrox-Weltmeisterschaft fand bereits im April 2019 in den Oberhausener Industriehallen statt. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

„Wir haben uns für diese endgültige Entscheidung lange Zeit genommen, um Optionen zu prüfen. Wir bedauern die Absage dieses einzigartigen Projektes in Oberhausen sehr, aber uns blieb angesichts der schwerwiegenden Folgen der Corona-Pandemie für die Fitness- und Freizeitbranche nichts anderes übrig“, sagt Yücel im Gespräch mit der Redaktion.

„Wir gehen nicht mehr davon aus, dass es durch die anhaltende Pandemie in den nächsten Jahren überhaupt noch einmal Veranstaltungen mit Tausenden von Besuchern in Hallen geben kann. Damit ist aber der Wesenskern des Projekts ,The Mirai’ vor Ort getroffen – und Mirai kann nicht so verwirklicht werden, wie wir es erdacht haben.“

Hohe Investitionen bereits getätigt

Nach eigenen Angaben muss das Unternehmen nun eine hohe Investitionssumme im einstelligen Millionenbereich abschreiben, die es seit der „Mirai“-Ankündigung im Sommer 2017 in Planung, Konzepte und Bauunterlagen für die Stadt gesteckt hat. Der Zehn-Jahres-Pachtvertrag mit dem Hallen-Eigentümer soll aufgelöst werden.

So sollte der Eingang in das Kongress- und Messe-Zentrum der Fitnessbranche aussehen. Foto: The Mirai

Fitnessbranchen-Manager Yücel weist zugleich auch Spekulationen und Gerüchte von Skeptikern zurück, die dem Selfmade-Millionär Rainer Schaller schon von Beginn an vorgehalten haben, sein Oberhausener Projekt sei so sehr eine ambitionierte Vision mit vielen verträumten Ideen, dass es nie eine Chance auf eine wirtschaftliche Realisierung habe. „Wir haben das Projekt mit so viel Einsatz von Fachleuten und Geld vorangetrieben, dass es realisierbar war: Wenn es Corona nicht gegeben hätte, dann würden wir heute auf dem Gelände bauen.“

Ein entscheidender Grund, das Mirai-Projekt endgültig zu kippen, war neben der schlechten Aussicht für Veranstaltungen mit Zuschauermassen allerdings auch die Situation der Sponsoren. Nach Aussagen von Yücel war das Interesse der Fitness- und Gesundheitsbranche an „The Mirai“ groß, es gab sogar schon feste Verträge. Doch spätestens mit dem zweiten Corona-Lockdown ist klar: Viele Anbieter von Freizeit- und Fitnessbegegnungen haben Probleme, sich wirtschaftlich über Wasser zu halten – sie müssen sich jetzt erst mal um das Überleben ihres Unternehmens kümmern, statt Geld in Visionen zu stecken.

Stellen der Öffentlichkeit im August 2017 das Projekt „The Mirai“ im Oberhausener Rathaus vor (v.l.): Der damalige Mirai-Manager Ralph Scholz, McFit-Gründer Rainer Schaller und Oberbürgermeister Daniel Schranz. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Erste Reaktion der Stadt: enttäuscht, aber verständnisvoll

Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) reagierte im Gespräch mit der Redaktion enttäuscht, aber doch verständnisvoll auf die Absage des über Jahre von ihm unterstützten Leuchtturmprojektes von Rainer Schaller: „Das ist sehr schade, als Stadt bedauern wir das sehr, da The Mirai sehr gut zu den Attraktionen der Neuen Mitte gepasst hat. Doch man muss angesichts der wirtschaftlich gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Fitnessbranche durchaus Verständnis dafür aufbringen, dass man jetzt nicht in neue Projekte investiert.“

The Mirai als digitale Entwicklungsplattform Das Projekt „The Mirai“ ist zwar vor Ort gescheitert, es soll aber nach Aussagen der Rainer-Schaller-Group (RSG) virtuell als digitale Fitnessplattform weitergeführt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass Menschen künftig verstärkt privat trainieren. Auf freiwilliger Basis sollen mittels Internet und digitalen Geräten Fitness-, Gesundheits- und Bewegungsdaten (etwa Geschwindigkeit der Bewegung, Ermüdungsgrad des Muskels) in einem sicheren Daten-Hub gespeichert, von künstlicher Intelligenz analysiert und aufbereitet werden. Mit Hilfe dieser Daten sollen Wissenschaftler die Forschung und Entwicklung im Gesundheitsbereich vorantreiben.

Die Entscheidung über die Absage an Oberhausen ist nach Angaben des „The Mirai“-Geschäftsführers erst vor kurzem gefallen. Das Projekt soll als digitale Fitnessplattform weitergeführt werden, um mit Hilfe aktueller Daten von Fitnesssportlern innovative Projekte der Branche zu realisieren. An die dreijährige Zusammenarbeit mit dem Rathaus denkt Yüce Yücel gerne zurück: „Die Stadt Oberhausen hat sich beispielhaft verhalten, wie man es sich als Investor nicht besser wünschen kann: Es gab enge Kontakte, kurze Wege, volle Unterstützung und schnelle Entscheidungen.“